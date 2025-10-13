Kaum zu glauben: Danilo Petrucci will in Jerez fahren
Danilo Petrucci am Montagnachmittag im Krankenhaus
Vor dem Estoril-Wochenende lag Ducati-Privatier Danilo Petrucci aus dem Barni-Spark-Team auf dem dritten WM-Rang und hatte 30 Punkte Vorsprung auf Andrea Locatelli (Yamaha) und 31 auf Alvaro Bautista (Ducati).
Dann geriet ein winziges Missgeschick im Fitnessstudio zu einer Katastrophe. Petrucci war beim Training mit einem Gummiband abgerutscht und traf mit der rechten Hand die Sprossenwand. Seine Gashand glich davor schon einem Ersatzteillager: Von früheren Verletzungen hatte Danilo an drei Mittelhandknochen insgesamt 20 Schrauben und 2 Platten montiert, die alles zusammenhalten. Der vierte Mittelhandknochen, der ohne Platte war, bekam bei dem Unfall einen Knacks, im FP1 am Freitag in Estoril brach der Knochen durch die Anstrengung dann ganz.
Das restliche Wochenende in Portugal musste Petrucci als Zuschauer verfolgen und erleben, wie Bautista seine 284 Punkte übertraf, er hat jetzt 292, und wie Locatelli gleichzog.
Am Montagmorgen ließ sich «Petrux» in der Clinica Montallegro in Genua von Dr. Rossello operieren, momentan ist der rechte Arm von den Fingern bis zum Ellbogen eingegipst.
«Die drei Schrauben, die ich zuvor in meinem vierten Mittelhandknochen hatte, wurden entfernt, darunter auch diejenige, die mit der während des Trainings erlittenen Fraktur in Zusammenhang stand», erklärte Danilo den Eingriff. «Um den Knochen zu stabilisieren, wurde eine Platte eingesetzt und mit acht Schrauben befestigt. Am Dienstag werde ich aus dem Krankenhaus entlassen und am Mittwoch werde ich versuchen, nach Jerez zu fliegen.»
Petrucci will den dritten WM-Rang nicht kampflos aufgeben. Schaut man sich seine rechte Hand an, ist schwer vorstellbar, dass er ab Freitag wieder Motorradfahren kann. Am Donnerstag muss der 34-Jährige in Jerez zur medizinischen Überprüfung: Nur wenn er diese besteht, erhält er die Startfreigabe.
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Rennen 2:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|2.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|+ 4,868 sec
|3.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 15,331
|4.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 17,333
|5.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 20,567
|6.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 22,205
|7.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 23,634
|8.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 24,480
|9.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ 26,080
|10.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 29,579
|11.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 29,707
|12.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 31,657
|13.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 35,666
|14.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 38,164
|15.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|+ 38,577
|16.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ 39,119
|17.
|Tetsuta Nagashima (J)
|Honda
|+ 51,801
|18.
|Bobby Fong (USA)
|Yamaha
|+ > 1 min
|-
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|-
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|-
|Ivo Lopes (P)
|Honda
|-
|Michael Rinaldi (I)
|Honda
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Superpole-Race:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|+ 0,545 sec
|3.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 8,942
|4.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 10,060
|5.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 10,122
|6.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 10,936
|7.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 11,747
|8.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 12,762
|9.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 14,875
|10.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|+ 15,904
|11.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 16,521
|12.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 17,923
|13.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 19,027
|14.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 19,555
|15.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 27,494
|16.
|Tetsuta Nagashima (J)
|Honda
|+ 30,356
|17.
|Ivo Lopes (P)
|Honda
|+ 30,398
|18.
|Bobby Fong (USA)
|Yamaha
|+ 33,515
|19.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|+ 57,359
|-
|Tito Rabat (E)
|Honda
|-
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|-
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Rennen 1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|+ 1,948 sec
|3.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 14,729
|4.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 16,563
|5.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 17,044
|6.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ 18,575
|7.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 19,146
|8.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 19,614
|9.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 21,862
|10.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 29,025
|11.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 31,860
|12.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 33,950
|13.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ 37,370
|14.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 43,684
|15.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 48,263
|16.
|Tetsuta Nagashima (J)
|Honda
|+ 52,375
|17.
|Bobby Fong (USA)
|Yamaha
|+ 59,589
|18.
|Ivo Lopes (P)
|Honda
|+ > 1 min
|-
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Honda
|-
|Iker Lecuona (E)
|Yamaha
|-
|Yari Montella (I)
|Honda
|Superbike-WM 2025: Stand nach 33 von 36 Rennen
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Punkte
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|580
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|541
|3.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|292
|4.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|284
|5.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|284
|6.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|193
|7.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|184
|8.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|157
|9.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|137
|10.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|129
|11.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|113
|12.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|101
|13.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|100
|14.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|90
|15.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|86
|16.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|83
|17.
|Scott Redding (GB)
|Ducati
|76
|18.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|69
|19.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|40
|20.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|27
|21.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|25
|22.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|10
|23.
|Tito Rabat (E)
|Yamaha
|9
|24.
|Sergio Garcia (E)
|Honda
|6
|25.
|Tetsuta Nagashima (J)
|Honda
|2
|26.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|1