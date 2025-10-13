Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Bautista attestiert Toprak Gedächtnislücken

Kaum zu glauben: Danilo Petrucci will in Jerez fahren

Von Ivo Schützbach
Danilo Petrucci am Montagnachmittag im Krankenhaus
© Barni

Danilo Petrucci am Montagnachmittag im Krankenhaus

Am Montagmorgen wurde Danilo Petrucci in der Clinica Montallegro in Genua an der lädierten rechten Hand operiert. Den dritten Platz in der Superbike-WM 2025 will der Ducati-Haudegen nicht kampflos aufgeben.
Vor dem Estoril-Wochenende lag Ducati-Privatier Danilo Petrucci aus dem Barni-Spark-Team auf dem dritten WM-Rang und hatte 30 Punkte Vorsprung auf Andrea Locatelli (Yamaha) und 31 auf Alvaro Bautista (Ducati).

Dann geriet ein winziges Missgeschick im Fitnessstudio zu einer Katastrophe. Petrucci war beim Training mit einem Gummiband abgerutscht und traf mit der rechten Hand die Sprossenwand. Seine Gashand glich davor schon einem Ersatzteillager: Von früheren Verletzungen hatte Danilo an drei Mittelhandknochen insgesamt 20 Schrauben und 2 Platten montiert, die alles zusammenhalten. Der vierte Mittelhandknochen, der ohne Platte war, bekam bei dem Unfall einen Knacks, im FP1 am Freitag in Estoril brach der Knochen durch die Anstrengung dann ganz.

Das restliche Wochenende in Portugal musste Petrucci als Zuschauer verfolgen und erleben, wie Bautista seine 284 Punkte übertraf, er hat jetzt 292, und wie Locatelli gleichzog.

Am Montagmorgen ließ sich «Petrux» in der Clinica Montallegro in Genua von Dr. Rossello operieren, momentan ist der rechte Arm von den Fingern bis zum Ellbogen eingegipst.

«Die drei Schrauben, die ich zuvor in meinem vierten Mittelhandknochen hatte, wurden entfernt, darunter auch diejenige, die mit der während des Trainings erlittenen Fraktur in Zusammenhang stand», erklärte Danilo den Eingriff. «Um den Knochen zu stabilisieren, wurde eine Platte eingesetzt und mit acht Schrauben befestigt. Am Dienstag werde ich aus dem Krankenhaus entlassen und am Mittwoch werde ich versuchen, nach Jerez zu fliegen.»

Petrucci will den dritten WM-Rang nicht kampflos aufgeben. Schaut man sich seine rechte Hand an, ist schwer vorstellbar, dass er ab Freitag wieder Motorradfahren kann. Am Donnerstag muss der 34-Jährige in Jerez zur medizinischen Überprüfung: Nur wenn er diese besteht, erhält er die Startfreigabe.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 4,868 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 15,331
4. Alex Lowes (GB) Bimota + 17,333
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 20,567
6. Xavi Vierge (E) Honda + 22,205
7. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 23,634
8. Axel Bassani (I) Bimota + 24,480
9. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 26,080
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 29,579
11. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 29,707
12. Andrea Iannone (I) Ducati + 31,657
13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 35,666
14. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 38,164
15. Yari Montella (I) Ducati + 38,577
16. Tito Rabat (E) Honda + 39,119
17. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 51,801
18. Bobby Fong (USA) Yamaha + > 1 min
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
- Iker Lecuona (E) Honda
- Ivo Lopes (P) Honda
- Michael Rinaldi (I) Honda
Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 0,545 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 8,942
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 10,060
5. Andrea Iannone (I) Ducati + 10,122
6. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 10,936
7. Xavi Vierge (E) Honda + 11,747
8. Axel Bassani (I) Bimota + 12,762
9. Michael vd Mark (NL) BMW + 14,875
10. Iker Lecuona (E) Honda + 15,904
11. Ryan Vickers (GB) Ducati + 16,521
12. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 17,923
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 19,027
14. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 19,555
15. Alex Lowes (GB) Bimota + 27,494
16. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 30,356
17. Ivo Lopes (P) Honda + 30,398
18. Bobby Fong (USA) Yamaha + 33,515
19. Yari Montella (I) Ducati + 57,359
- Tito Rabat (E) Honda
- Jonathan Rea (GB) Yamaha
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 1,948 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 14,729
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 16,563
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 17,044
6. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 18,575
7. Xavi Vierge (E) Honda + 19,146
8. Andrea Iannone (I) Ducati + 19,614
9. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 21,862
10. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 29,025
11. Axel Bassani (I) Bimota + 31,860
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 33,950
13. Tito Rabat (E) Honda + 37,370
14. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 43,684
15. Michael vd Mark (NL) BMW + 48,263
16. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 52,375
17. Bobby Fong (USA) Yamaha + 59,589
18. Ivo Lopes (P) Honda + > 1 min
- Bahattin Sofuoglu (TR) Honda
- Iker Lecuona (E) Yamaha
- Yari Montella (I) Honda
Superbike-WM 2025: Stand nach 33 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 580
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 541
3. Alvaro Bautista (E) Ducati 292
4. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha 284
6. Alex Lowes (GB) Bimota 193
7. Sam Lowes (GB) Ducati 184
8. Xavi Vierge (E) Honda 157
9. Andrea Iannone (I) Ducati 137
10. Axel Bassani (I) Bimota 129
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha 113
12. Michael vd Mark (NL) BMW 101
13. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
14. Iker Lecuona (E) Honda 90
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 86
16. Jonathan Rea (GB) Yamaha 83
17. Scott Redding (GB) Ducati 76
18. Yari Montella (I) Ducati 69
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 40
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 27
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 25
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 9
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

