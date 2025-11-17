Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Valencia: Toprak vor MotoGP-Premiere

Axel Bassani (Bimota): «Es wird sich etwas ändern»

Von Kay Hettich
Axel Bassani
© Gold & Goose

Axel Bassani

Bimota gab mit der KB998 einen soliden Einstand in der Superbike-WM 2025. Dass man mittelfristig um Podestplätze mitfahren kann, hält Axel Bassani zwar für schwierig, aber es scheinen Verbesserungen auf dem Weg zu sein.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Mit Bimota kehrte in diesem ein besonderer Hersteller in die Superbike-WM zurück. Die kleine und von Massimo Tamburini gegründete und in Rimini ansässige Motorradschmiede holte mit Davide Tardozzi in Donington Park 1988 den ersten Sieg der seriennahen Weltmeisterschaft überhaupt. Die KB998 konnte 2025 nicht ganz an diesen Erfolg anknüpfen, das Potenzial der Neuentwicklung war jedoch offensichtlich: Alex Lowes erreichte vier Podestplätze und beendete die Saison als WM-Sechster.

Teamkollege Axel Bassani hatte größere Probleme, die bestmögliche Performance aus der Bimota herauszukitzeln. Der Lockenkopf beendete die Superbike-WM 2025 als Gesamtzehnter. «In Misano aus der ersten Reihe zu starten, war großartig», sagte der Italiener bei Corsedimoto sein persönliches Saisonhighlight. «Ich war der erste im Team, dem das gelungen ist. Aus der ersten Reihe beim Heimrennen von Bimota in Misano zu starten, hat mir noch mehr Spaß gemacht. Alex war dieses Jahr besser als ich. Er hat Podiumsplätze erreicht, ich gratuliere ihm und seinem Team: Sie alle waren wirklich sehr gut.»

Schwachpunkt der KB998 ist bekanntlich der betagte Motor der Kawasaki ZX-10RR, weshalb die Bimota auf den Geraden eine leichte Beute ist. «2026 müssen wir versuchen, uns zu verbessern. Das Motorrad gibt es erst seit einem Jahr», betonte Bassani. «Kawasaki und Bimota arbeiten daran, herauszufinden, was zu tun ist und wie man das Potenzial am besten ausschöpfen kann. Es wird jedoch schwierig sein, um die Spitzenplätze zu kämpfen, da das Niveau sehr hoch ist. Wir arbeiten daran, uns zu verbessern und auch Podiumsplätze zu erreichen, das ist sicher. Wir müssen uns verbessern, aber es wird sich etwas ändern: Mal sehen, ich bin zuversichtlich.»

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Dr. Helmut Marko: «Gesamtsituation ist positiv»

Von Dr. Helmut Marko
​Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko blickt in seiner Kolumne für SPEEDWEEK.com auf den São Paulo-GP zurück und sagt, was passieren muss, damit Max Verstappen noch Titelchancen hat.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Mo. 17.11., 14:10, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Mo. 17.11., 15:30, ORF Sport+
    Formel 1: Großer Preis von São Paulo
  • Mo. 17.11., 15:40, Motorvision TV
    Rallye: World Rally-Raid Championship
  • Mo. 17.11., 17:25, Motorvision TV
    Tour European Rally
  • Mo. 17.11., 17:30, ORF Sport+
    Formel 1 Motorhome
  • Mo. 17.11., 17:55, Motorvision TV
    Rallye: Africa Eco Race
  • Mo. 17.11., 18:20, Motorvision TV
    Rallye: Britische Meisterschaft
  • Mo. 17.11., 19:10, Motorvision TV
    Rallye: Belgische Meisterschaft
  • Mo. 17.11., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • Mo. 17.11., 20:05, Motorvision TV
    Superbike: Australian Championship
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C1711054512 | 4