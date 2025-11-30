Jahr 1 nach Razgatlioglu: Wo sich BMW 2026 sieht

Toprak Razgatlioglu hat für BMW in der Superbike-WM in zwei Saisons 39 Rennen und zwei Titel gewonnen. Technikchef Chris Gonschor verrät, wo er die Neuzugänge Danilo Petrucci und Miguel Oliveira 2026 erwartet.

Am 26./27. November konnten Danilo Petrucci und Miguel Oliveira beim Test in Jerez einen ersten Eindruck von der BMW M1000RR gewinnen. Beide verfügen über viele Jahre WM-Erfahrung in verschiedenen Klassen und mit mehreren Herstellern, beide haben in MotoGP-Rennen triumphiert.



Und doch sind die Fußstapfen gewaltig, in die sie treten: Toprak Razgatlioglu hat für den deutschen Hersteller zwei WM-Titel und 39 Rennen gewonnen und damit mehr erreicht als alle anderen BMW-Fahrer seit dem WM-Debüt 2009 zusammen.

«Uns ist klar, dass wir eine außergewöhnliche Paarung hatten, das sieht man allein an der Statistik», betonte BMWs Technischer Direktor Christian Gonschor im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com. «Uns ist aber auch klar, dass wir ein siegfähiges Motorrad haben. 40 Siege in zwei Jahren fallen nicht vom Himmel, egal in welcher außergewöhnlichen Kombination. Das bedarf schon einer Prise eines funktionierenden Produktes. Mit Miguel und Danilo haben wir zwei neue, frische, herausragende Fahrer im Team, bei denen ich definitiv davon ausgehe, dass sie siegfähig sind.»

«Was dann am Ende einer Saison herauskommt – Motorsport schreibt seine eigenen Geschichten», weiß der begeisterte Hobby-Fußballer, derzeit mit Kreuzbandriss unterwegs. «Von heute auf morgen können über äußere Umstände wie neue Reifenmischungen, Reglementthemen oder Verletzungen eine Dynamik in positiver oder negativer Richtung entstehen. Beide sind Siegfahrer und werden mit unserem Fahrzeug auf die Erfolgsspur einbiegen. Ich mache mir keine Sorgen: Die Bürde der Vergangenheit ist auch ein Stolz. Wir haben nichts, für das man sich verstecken muss. Zweimal in Folge Weltmeister zu sein, braucht ein starkes Team, ein starkes Paket, und viele Menschen, die dafür sorgen. Die sind weiterhin da, deshalb bin ich überzeugt, dass wir erfolgreich sein werden. Was aber am Ende einer Saison herauskommt, steht in den Sternen.»

Im Gegensatz zu vielen anderen im SBK-Paddock geht Gonschor nicht davon aus, dass Vizeweltmeister Nicolo Bulega mit der neuen Ducati Panigale V4R allen um die Ohren fahren wird. Der Italiener war 2025 Topraks einziger ernsthafter Gegner.



«Sie haben ihre Herausforderungen, sie haben ein neues Paket», erzählte der gebürtige Bochumer. «Sicherlich ein starkes Paket, wie wir in den Tests gesehen haben. Aber testen ist testen und Rennen ist Rennen. Phillip Island ist für alle ein besonderer Anfang, dann bekommt die Saison eine Dynamik. Regenrennen, Trockenrennen, Stürze können Dinge verändern, deshalb wage ich es nicht, eine Prognose abzugeben – die Saison wird erfolgreich für uns enden.»