Weitere Details zur Seitenwagen-Weltmeisterschaft

​ Bis jetzt war nicht viel mehr als die Termine und die Austragungsorte der Rennen zur Seitenwagen-Weltmeisterschaft 2023. Jetzt gab die Interessengemeinschaft Gespannrennen IGG weitere Details bekannt.

Dass es dieses Jahr nach dem Wechsel des Promotors der Seitenwagen-Weltmeisterschaft sieben Veranstaltungen – fünf davon im Rahmen der Internationalen Deutschen Meisterschaft IDM) – mit je zwei Läufen pro Wochenende geben wird, wurde Ende Februar von der Motorpresse Stuttgart und dem Motorradweltverband FIM bekanntgegeben.

Jetzt wandte sich die Interessengemeinschaft Gespannrennen IGG mit weiteren Details der Serie an die Öffentlichkeit.

In Absprache mit der Motorpresse / IDM wollen wir Euch weitere Infos zur anstehenden Saison zur Verfügung stellen.

- Gefahren wird nach dem technischen Reglement der FIM, dies hat nur minimale Unterschiede zum bisherigen Reglement, bei Bedarf können wir gerne darauf eingehen.

- Auch die angedachten Fahrzeiten werden aus der WM übernommen, wir sprechen von 1x FP, 2x Quali, 1x Sprint Rennen (40 bis 50 Kilometer), 1x WUP und 1x Hauptrennen

- das Nenngeld beträgt pro Veranstaltung 800,- Euro, zu einer Einschreibegebühr gibt es aktuell noch keine Aussage

- Im Bereich Sicherheit wird sich auch an das Reglement der FIM gehalten, d.h. alle Teams benötigen FIM homoligierte Helme (diverse Hersteller bieten diese sofort verfügbar an)

- Jeder Teilnehmer benötigt die vollwertige FIM-Lizenz, diese setzt sich in Deutschland folgendermaßen zusammen: DMSB A-Lizenz + DMSB FIM Lizenz + extra Freigabe vom DMSB (Permanent Start Permission)

- Wertung der Teams: Alle eingeschriebenen Teams werden in der Weltmeisterschaft gewertet und in die IDM-Wertung fließen nur Teams ein, die sich auf nationaler Ebene noch profilieren können

- Termine/Strecken: In den letzten Jahren war es schon so, dass die Gespanne nicht bei allen IDM-Rennen dabei waren, dieses Jahr zählt hierzu der Oschersleben-Termin im Juni und das IDM-Finale in Hockenheim

- Weil es doch einige Rückfragen gab: In Schleiz findet leider kein WM-Lauf statt (nur IDM-Wertung), denn die Strecke hat keine FIM-Abnahme bekommen! Trotzdem dürfen die WM-Teams als Gaststarter mit dabei sein und sie werden dies auch!

- Wir als IGG sind weiterhin auf den Veranstaltungen präsent und werden auch weiterhin mit dem IGG-Zelt einen Anlaufpunkt/Informationspunkt im Fahrerlager den Sidecar-Teams und allen Interessierten bieten

- Die Einschreibung ist in Klärung und wird schnellst möglich veröffentlicht

- Für alle Fans, Freunde des Sports und Sponsoren: beide Rennen werden natürlich wieder gestreamt.

Termine 2023

12. – 14-05. Sachsenring (plus IDM)

15. – 17.06. Spa-Francorchamps

23. – 25.06. Most (plus IDM)

04. – 06.08. Red Bull Ring (plus IDM)

18. – 20.08. Assen (plus IDM)

07. – 08.10. Oschersleben (plus IDM)

27. – 29.10. Estoril