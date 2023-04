Beeindruckend: BMW gewinnt erstmals seit 45 Jahren

Der ehemalige Moto2-Pilot Cameron Beaubier kehrte am Wochenende mit einem Paukenschlag in die MotoAmerica-Superbike-Klasse zurück. BMW, Yamaha und Ducati kämpften in Road Atlanta auf Augenhöhe.

Auch in der MotoAmerica begann am vergangenen Wochenende die neue Saison. Auf dem 4,1 km langen Road Atlanta holte sich der aktuelle AMA-Superbike-Champion Jake Gagne auf seiner Yamaha R1 die erste Pole-Position des Jahres. Gagne strebt 2023 seinen dritten Titelgewinn in der US-Serie in Folge an.

Doch das erste Rennen auf der Rennstrecke im Bundesstaat Georgia entwickelte sich zu einem harten Zweikampf zwischen Gagne und Cameron Beaubier, der nach zwei durchwachsenen Jahren in der Moto2-Weltmeisterschaft zurück in seine Heimat gekehrt ist. Beaubier fährt 2023 neben PJ Jacobsen für BMW in der MotoAmerica.

Nachdem Gagne zunächst einen Vorsprung auf seine Verfolger erkämpft hatte, schloss Beaubier die Lücke wieder und übernahm in Runde 7 von 19 erstmals die Führung. In einem engen Rad-an-Rad-Duell setzte sich der 30-jährige BMW-Pilot gegen seinen ehemaligen Teamkollegen durch. Für Beaubier war es bereits der 55. Sieg in der Top-Klasse der MotoAmerica, für BMW der erste Triumph nach 45 Jahren. Platz 3 holte sich Ducati-Star Josh Herrin, der 2023 zurück in die Superbike-Klasse gewechselt ist.

Am Sonntag schlug die Stunde von Gagne. Der 30-jährige Yamaha-Fahrer setzte sich in einem erneut engen Rennen gegen Beaubier durch. Mit einem Vorsprung von einer halben Sekunde erzielte Gagne seinen 30. MotoAmerica-Superbike-Erfolg knapp vor Beaubier und Yamaha-Privatier Mathew Scholtz. Herrin brachte seine Panigale V4R nach einem wilden Manöver von Beaubier in einer Schikane nicht rechtzeitig zum Einlenken und verlor dadurch wichtige Zeit im Kampf um das Podium, weshalb er sich mit Platz 4 zufriedengeben musste.

Richie Escalante kam als bester Suzuki-Fahrer auf die Plätze 6 und 5, das Comeback-Wochenende von Ex-Weltmeister Toni Elias verlief hingegen enttäuschend: Mit Platz 7 und 8 verpasste er seine Erwartungen meilenweit. Bitter endete der Saisonstart auch für den zweiten Yamaha-Top-Piloten Cameron Petersen, denn seine R1 fing im zweiten Rennen feuer. Das zweite Rennwochenende 2023 findet vom 19. bis 21. Mai im Barber Motorsports Park statt.

Stand nach 2 von 18 Rennen:

1. Beaubier, BMW, 45 Punkte

2. Gagne, Yamaha, 45

3. Herrin, Ducati, 29

4. Scholtz, Yamaha, 27

5. Escalante, Suzuki, 21

6. Alexander, BMW, 17

7. Elias, Suzuki, 17

8. Petersen, Yamaha, 13