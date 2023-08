Ellis/Clément bauen mit Sieg ihre WM-Führung aus

Auch im zweiten Rennen in Assen waren die Titelverteidiger Todd Ellis/Emmanuelle Clément nicht zu biegen. An der zweiten Stelle landeten Ben Birchall/Callum Crowe vor Stephen Kershaw/Ryan Charlwood.

Nur eine Runde währte die Führung der Polesetter Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing), dann konnten sich Tim Reeves/Mark Wilkes (Bonovo Action) an ihnen vorbeischieben. Die Sieger des Vortages, das britisch-französische Duo Todd Ellis und Emmanuelle Clément nützten die Situation, um sich an die zweite Stelle zu setzen.

Die fünfte Runde sah Ellis/Clément in Front. Die Titelverteidiger konnten sich in Folge von ihren Verfolgern mit kontinuierlich schnellen Runden absetzen. War es nach Umlauf 6 lediglich eine Sekunde, wurde ihnen nach zwei Drittel der Renndistanz von 16 Runden bereits ein Vorsprung von fast vier Sekunden angezeigt.

Um die Podiumsplätze entwickelte sich ein spannender Kamp, in dem mehrmals die Positionen gewechselt wurden. Während der Kurzzeitführende Reeves mit Problemen immer weiter zurückfiel und letztendlich mit einem enttäuschenden achten Rang vorliebnehmen musste, hatten Stephen Kershaw/Ryan Charlwood die zweite Stelle übernommen.

In der drittletzten Runde setzten Ben Birchall und sein Ersatzbeifahrer Callum Crowe – der Manxman war kurzfristig für Tom Birchall eingesprungen, nachdem dieser sich beim Unfall in Österreich verletzt hatte – zum entscheidenden Überholmanöver an und holten sich Platz 2. Damit gelang dem Briten, der bis zu den Rennen in den Niederlanden die Weltmeisterschaft anführte, den Rückstand auf Ellis nicht zu groß werden zu lassen.

Auch im zweiten Rennen auf dem 4,555 Kilometer langen Grand-Prix-Kurs gab es für Payne/Rousseau nicht den erhofften zweiten Saisonsieg. Den Trainingsschnellsten blieb als Vierte vor Bennie Streuer/Kevin Kölsch (Bonovo Action) und Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (Bonovo Action) auch eine Podiumsplatzierung verwehrt.

Pech hatten Lennard Göttlich/Uwe Neubert vom Bonovo Action Junior Team. An der neunten Stelle liegend und damit Führende in der IDM-Wertung, mussten sie ihren Seitenwagen mit technischem Defekt am Streckenrand abstellen. Damit teilten sie das Schicksal von Ted und Vincent Peugeot, die ebenfalls keine Zielflagge sahen.

In der Weltmeisterschaft haben Ellis/Clément vor der nächsten Veranstaltung Anfang Oktober in Oschersleben ihre Führung in der Zwischenwertung auf neun Zähler auf Birchall ausgebaut. Um den dritten Platz gibt es einen spannenden Dreikampf zwischen Kershaw/Charlwood, Payne/Rousseau und den Christie-Brüdern.

Resultat Rennen, Assen, 20.08.2023

1. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha. 2. Ben Birchall/Callum Crowe (GB/GBM), LCR Honda, +4,283 sec zur. 3. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha, +4,476 sec. 4. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB), ARS Yamaha. 5. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha. 6. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. 7. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha. 8. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha. 9. Luke Williams/Jason Pitt (GB), LCR Yamaha. 10. Samuel Laidlow/Jack Laidlow (GB), LCR Yamaha. 11. Rupert Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha. 12. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 13. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha. 14. Claude Vinet/Valentin Pirat (F), LCR Yamaha.

WM-Stand nach 10 von 14 Rennen

1. Ellis, 198 Punkte. 2. Birchall, 189. 3. Kershaw, 125. 4. Payne, 124. 5. Christie, 124. 6. Reeves, 94. 7. Päivärinta, 93. 8. Streuer, 59. 9. Josef Sattler/Luca Schmidt (D), ARS Yamaha, 53. 10. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha, 52. 11. Archer, 37. 12. Lennard Göttlich/Uwe Neubert (D), ARS Yamaha, 40. 13. Cable, 37. 14. John Holden/Jermaine van Middegaal (GB/NL), ARS Yamaha, 35. 15. Kimeswenger, 32. 16. Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS Yamaha, 19. 17. Robb Biggs/Ferry Segers (GB/NL), LCR Yamaha, 17. 18. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), ARS Yamaha, 9. 19. Vinet, 8. 20. Williams, 7. 21. Laidlow, 6. 22.Pierre Leguen/Valentin Pirat (F), LCR Suzuki, 6. 23. Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ), LCR Yamaha, 5.