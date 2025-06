Reeves trennt sich von Wilkes, Kölsch springt ein

Tim Reeves und Mark Wilkes beim WM-Wochenende in Oschersleben 2024

Die Trennung kommt überraschend. Das britische Team Tim Reeves und Mark Wilkes gehen ab sofort getrennte Wege. Auf dem Pannonia Ring springt am kommenden Wochenende der Deutsche Kevin Kölsch beim Weltmeister ein.

Tim Reeves und sein britischer Landsmann Mark Wilkes waren 2018 und 2019 die Hauptdarsteller in der Seitenwagen-Weltmeisterschaft. 2018 waren sie auf dem besten Weg zum Weltmeistertitel, eine Serie von Ausfällen zu Saisonende ließ alle Hoffnungen platzen. Was sie im Jahr zuvor versäumten, holten sie aber 2019 nach. Nach fünf Siegen und vier zweiten Plätzen in zehn Rennen hatte die Konkurrenz klar das Nachsehen.

Bei der Tourist Trophy standen Reeves/Wilkes 2018 zweimal als Dritte auf dem Podium, 2019 belegten sie im zweiten Lauf den vierten Platz. Danach trennten sich ihre Wege. Reeves nahm den Franzosen Kevin Rousseau an Bord und Wilkes heuerte bei Harry Payne an. 2023 kam es zur Wiedervereinigung der beiden Briten. Vor dem dritten WM-Wochenende in Ungarn verkündete Reeves das Ende ihrer Zusammenarbeit.

«Mark und ich haben uns getrennt und werden für den Rest dieser Saison auch nicht mehr gemeinsam an den Start gehen. Wir haben einige großartige Momente auf und neben der Strecke erlebt, wobei der Gewinn der Weltmeisterschaft 2019 und die Podiumsplätze bei der Tourist Trophy definitiv die großen Höhepunkte waren. Ich möchte ihm und seiner Familie für die großartigen gemeinsamen Jahre danken», so Reeves in einem Statement.

«Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass Kevin Kölsch an diesem Wochenende auf dem Pannonia Ring einspringen wird. Wir hatten letztes Jahr in Oschersleben zusammen einige gute Trainingsrunden, daher bin ich zuversichtlich, dass wir auf Anhieb gute Ergebnisse erzielen können. Jetzt ist es Zeit, sich auf das Rennen zu konzentrieren!»

Für Kölsch, der in der Weltmeisterschaft 2025 plötzlich ohne Fahrer dastand, nachdem sich der Niederländer Bennie Streuer überraschend zum WM-Ausstieg entschlossen hatte, ist es eine Rückkehr an die Stätte seines größten Erfolges. An der Seite von Streuer siegte der Deutsche vor drei Jahren im Hauptrennen, nachdem die Paarung im Sprintrennen bereits als Dritte auf dem Podium gestanden waren.