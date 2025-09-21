Jett Lawrence (HRC) ist SMX-Champion, Ken Roczen P4

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence das 3.. SMX Playoff auf dem Las Vegas Motor Speedway vor seinem älteren Bruder Hunter und Eli Tomac (Yamaha). Ken Roczen (Suzuki) wurde Vierter

SMX Finale der 450er Klasse und 3. SMX-Playoff auf dem Las Vegas Motor Speedway: HRC-Werksfahrer Jett Lawrence war bereits im Qualifying der Schnellste und startete von der Pole-Position in die Wertungsläufe. Sein älterer Bruder Hunter zog den Holeshot zum ersten Lauf und führte das Rennen 3 Runden lang an, bevor Eli Tomac (Yamaha) mit einem weiten Sprung an Hunter vorbei in Führung ging. Jett musste sich von Platz 4 aus nach vorne kämpfen und erreichte den führenden Eli Tomac, den er in der 12. Runde mit einem cleveren Manöver überholen konnte. Jett gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 2,8 Sekunden vor Eli Tomac und Hunter Lawrence.

Ken Roczen (Suzuki) startete in den ersten Lauf im Bereich der Top-5, wurde in der 3. Runde von Chase Sexton (KTM) abgefangen, konnte sich dann aber am Ende wieder den 5. Platz zurückholen.

Den Start zum zweiten Lauf gewann Yamaha-Werksfahrer Cooper Webb. Hunter Lawrence, der in Las Vegas gesundheitlich angeschlagen ins Rennen ging, übernahm in der dritten Runde die Führung, während Jett zunächst auf Platz 5 agierte.

Ken Roczen (Suzuki) ging in diesem Rennen engagiert zur Sache und konnte sowohl RJ Hampshire (Husqvarna) als auch Cooper Webb überholen. Red Bull KTM-Werksfahrer Chase Sexton (KTM), der den ersten Lauf auf dem 7. Platz beendet hatte, rangierte im zweiten Lauf auf Platz 4, als er heftig abflog und von der Medical Crew abtransportiert werden musste. Informationen über Art und Schwere seiner Verletzungen liegen derzeit noch nicht vor.

Nach dem Schlüsselbeinbruch von Haiden Deegan in der 250er Klasse wäre ein verletzungsbedingter Ausfall von Chase Sexton für die US-Nationalmannschaft beim Motocross der Nationen ein weiterer herber Rückschlag. Sexton ist für Team USA für die Klasse MXGP nominiert.

Hunter Lawrence gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 5,6 Sekunden vor seinem jüngeren Bruder Jett. Jett Lawrence holte mit einem 1-2-Resultat den Tagessieg und wurde mit 166 Punkten verdient SMX-Champion der 450er Klasse.

Am Ende standen Jett, Hunter Lawrence sowie Eli Tomac auf dem Podium und in dieser Reihenfolge beendeten sie auch die SMX-Supermotocross-WM.

Ken Roczen wurde mit einem 5-4-Ergebnis Vierter der Tageswertung und verbesserte sich in der Meisterschaft in Las Vegas von Platz 7 auf Rang 4, was für den Deutschen nach seinen Verletzungen (Bänderriss und Schulter-Luxation) in diesem Jahr ein mehr als respektables Ergebnis ist.

Der schweizerische Yamaha-Privatfahrer Valentin Guillod beendete das 3. Playoff in Las Vegas mit einem 19-12-Ergebnis auf Gesamtrang 14 und wurde in der Gesamtwertung Sechzehnter. Dylan Ferrandis (Honda) stürzte nach dem Start zum zweiten Lauf und musste das Rennen aufgeben.

Damit ist die US-Saison 2025 Geschichte. Am 4.-5. Oktober steht mit dem Motocross der Nationen in Crawfordsville (USA) noch der Saisonhöhepunkt des Jahres 2025 bevor. Die FIM-Supercross-WM beginnt am 18. Oktober in Kuala Lumpur.

Ergebnis 450 Playoff 3, Las Vegas:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-2

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 3-1

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 2-3

4. Ken Roczen (D), Suzuki, 5-4

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 4-6

6. R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 6-5

7. Cooper Webb (USA), Yamaha, 8-7

8. Joey Savatgy (USA), Honda, 9-8

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 11-9

10. Justin Hill (USA), KTM, 14-11

...

14. Chase Sexton (USA), KTM, 7-19

15. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 19-12

16. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 10-22

...

DNS: Jorge Prado (E), Kawasaki

DNS: Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

DNS:Aaron Plessinger (USA), KTM

DNS: Jason Anderson (USA), Kawasaki

Tabellenstand nach SMX Playoff 3 von 3:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 166

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 151 (-15)

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 135 (-31)

4. Ken Roczen (D), Suzuki, 117 (-49)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 115 (-51)

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 112 (-54)

7. R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 109 (-57)

8. Chase Sexton (USA), KTM, 92 (-74)

9. Joey Savatgy (USA), Honda, 89 (-77)

10. Justin Barcia (USA), GASGAS, 86, (-80)

11. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 66 (-100)

…

16. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 49 (-117)