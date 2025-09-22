Verletzungsupdate Ryder DiFrancesco (GASGAS)

Der haarsträubende Crash zwischen Haiden Deegan (Yamaha) und Ryder DiFrancesco (GASGAS) beim 3. Playoff in Las Vegas, bei dem Deegan auf dem Kopf von DeFrancesco landete, hätte schwerwiegende Folgen haben können.

Den Zuschauern stockte der Atem, als SMX-Titelaspirant Haiden Deegan (Yamaha) mit einem weiten Satz in die Sandsektion des Las Vegas Motor Speedways sprang und direkt vor ihm GASGAS-Werksfahrer Ryder DiFrancesco strauchelte und die Linie Deegans querte.

Haiden Deegan befand sich bereits in der Flugphase und hatte keine Chance auszuweichen. Er traf DiFrancesco voll am Kopf. Beide Fahrer stürzten in den losen Sand. Deegan konnte sein Motorrad schnell wieder in Gang setzen und das Rennen fortsetzen, DiFrancesco musste von der Medical Crew behandelt und aus dem Raceway gefahren werden.

Das Ergebnis der Untersuchung ergab 'nur' eine Gehirnerschütterung. Die US-Saison ist nach dem 3. Playoff beendet. DiFrancesco hat also jetzt ausreichend Zeit, sich von dem Crash zu erholen. Die SMX-Supermotocross-WM beendete er nach dem Ausfall auf dem 16. Platz.