Speedway

Australische Meisterschaft: Ende wegen Bahnzustand

Das erste Renen zur Australischen Speedway-Meisterschaft in Kurri Kurri wurde nach einem Sturz von Jye Etheridge abgebrochen. Es gab keine Wertung, sodass der Titel nun in den verbleibenden vier Rennen vergeben wird.

Nach fünf Rennläufen war in Kurri Kurri beim ersten Rennen zur Australischen Meisterschaft Schluss. Im ersten Lauf des zweiten Durchgangs kam es zu einem Sturz, beim dem sich Jye Etheridge das Schlüsselbein brach. In Folge des Sturzes kam es zu umfassenden Arbeiten an der Bahn, doch das Rennen wurde nach Entscheidung des Schiedsrichters nicht mehr fortgesetzt.

«Die Strecke war in Ordnung, aber einige Leute waren nicht gewillt und haben die Strecke schlechter gemacht als sie war», so Peter Campton, Boss des veranstaltenden Clubs in Kurri Kurri gegenüber Speedwaygp.com. «Schiedsrichter Paul Slade hat beschlossen nach dem fünften Lauf abzusagen, was lächerlich war. Dem stimmte ich nicht zu, aber die Sicherheit der Fahrer steht an erster Stelle. Wenn sich die Fahrer unsicher fühlten, ist das so. Ich muss es hinnehmen.»



Erst am zweiten Weihnachtsfeiertag konnte das «Jason Crump Classic», ein offenes Rennen, komplett gefahren werden.

Die gefahrenen Läufe sahen Titelverteidiger Max Fricke, U21-Meister Jaimon Lidsey sowie Josh Pickering und Jack Holder als Sieger. Die gefahrenen Punkte werden nicht in die Gesamtwertung eingehen, weil das Rennen in Kurri Kurri komplett aus der Wertung genommen und die Australische Meisterschaft nun in vier statt fünf Rennen ausgetragen wird.

Das nächste Rennen findet am 6. Januar in Albury statt und wird per Livestream im Internet übertragen.

Termine 2020:

6. Januar, Albury (live im Stream)

7. Januar, Undera

9. Januar, Mildura

11. Januar, Gillman (live im Stream)

Line-up Australische Meisterschaft 2020:

Max Fricke

Rohan Tungate

Chris Holder

Sam Masters

Jack Holder

Ryan Douglas

Rob Medson

Justin Sedgmen

Brady Kurtz

Jaimon Lidsey

Jordon Stewart

Zane Keleher

Zac Cook

Jye Etheridge

Josh Pickering

Jack Morrison,

Reserve:

Brayden McGuinness

Ben Cook

Matthew Gilmore