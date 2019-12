Speedway

Australische Speedway-Meisterschaft im Livestream

Zwei Rennen der Australischen Speedway-Meisterschaft werden Anfang Januar 2020 live von NRG TV übertragen. Der Sender hofft, auch viele Fans in Europa zu erreichen.

Die Motorsportfans weltweit können sich auf Live-Bilder von der Australischen Speedway-Meisterschaft freuen. Am 3. Januar wird das erste Rennen der Serie in Kurri Kurri ausgetragen, Titelverteidiger und GP-Fahrer Max Fricke gilt als Favorit. Von der fünf Rennen umfassenden Serie werden das zweite Rennen in Albury (6. Januar) sowie das Finalrennen in Gilman (11. Januar) von NRG TV übertragen und mittels eines Livestreams im Internet weltweit frei empfänglich sein.

«Wir haben eines der stärksten Fahrerfeld in der Meisterschaft, das den Zuschauern einige der besten Rennen garantieren wird», so Track-Events-Manager Sam Redfern vom Australischen Motorsportverband MA. «Das wird auf der ganzen Welt zu sehen sein.»

Auch Kevin Williams, Managing-Director von NRG TV, der bei beiden Rennen mit dem dreifachen Weltmeister Jason Crump aus der Kommentatorenbox zu hören sein wird, freut sich auf die Zusammenarbeit mit der MA, um den Speedway-Sport voranzubringen und ein internationales Publikum für die Rennen zu begeistern: «Die Qualität des Speedway-Sports in Australien ist Weltklasse und wir wissen, dass der Sport auch bei Fans in Europa sehr beliebt ist. Wir hoffen, dass sich bei den Übertragungen viele Fans aus Europa zuschalten.»



Der Stream wird im Internet erreichbar sein, die genauen Übertragungszeiten werden noch bekanntgegeben.

Termine 2020:

3. Januar, Kurri Kurri

6. Januar, Albury (live im Stream)

7. Januar, Undera

9. Januar, Mildura

11. Januar, Gillman (live im Stream)

Line-up Australische Meisterschaft 2020:

Max Fricke

Rohan Tungate

Chris Holder

Sam Masters

Jack Holder

Ryan Douglas

Rob Medson

Justin Sedgmen

Brady Kurtz

Jaimon Lidsey

Jordon Stewart

Zane Keleher

Zac Cook

Jye Etheridge

Josh Pickering

Jack Morrison,

Reserve:

Brayden McGuinness

Ben Cook

Matthew Gilmore