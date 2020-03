Absagen in Cloppenburg: Keine Geister-Speedwayrennen

Angesichts der Dynamik des Coronaviruses hat der MSC Cloppenburg beschlossen, das für 4./5. April organisierte Rennwochenende in der Arena an der Boschstraße abzusagen. Kein Speedway-Team-Cup vor Mitte Juni.

Es wird auch für die Liga keine Geisterrennen ohne Publikum geben. «Das Wohl unserer Mitglieder, Fans, Fahrer und Funktionäre steht an erster Stelle», betont Cloppenburgs Clubpräsident Burkhard Timme.



Die beiden Nachwuchs-Wettbewerbe «Talents Team Trophy» und der Wertungslauf zum ADAC Bahnsport Nachwuchs Cup am 4./5. April entfallen ersatzlos. Der Speedway-Team-Cup wird vorläufig bis zum 15. Juni ausgesetzt. Ob das Liga-Rennen nachgeholt werden kann, bleibt abzuwarten.

Da in nächster Zeit in ganz Deutschland keine Rennen stattfinden werden, geht der Verein von einer längeren Pause aus. Ob in der zweiten Jahreshälfte neue Termine angesetzt werden können, ist fraglich. Denn der Rennkalender wäre dann schon mit Nachholveranstaltungen für die nationalen und internationalen Meisterschaften und Prädikate zusätzlich zu den regulär geplanten Events übervoll.

Somit ist der weitere Verlauf des Jubiläumsjahres für den MSC Cloppenburg aktuell nicht planbar. «Die Situation wird von Woche zu Woche schlimmer. Wir werden unser Clubleben auf jeden Fall bis zum 30. Juni aussetzen», so Timme.



Ob die für Ende Juli in Cloppenburg geplante 250-ccm-Junioren-Weltmeisterschaft stattfinden kann, ist unklar. Vielleicht klappt es mit der «Night of the Fights» am 18. September.