Erik Riss’ zukünftiger Schwiegervater hat eigene Bahn Von Manuel Wüst

Speedway © Instagram/Erik Riss Erik Riss in Action

Erik Riss hat den europäischen Winter in Australien bei seiner Verlobten verbracht. Dem zweifachen Langbahn-Weltmeister bot sich Down under die Möglichkeit, Speedway zu trainieren und Rennen zu bestreiten.