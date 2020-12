Polnische Liga: Termine der deutschen Teams sind fix

Mit den Wölfen Wittstock und den Trans MF Landshut Devils starten im Jahr 2021 zwei deutsche Teams in der zweiten polnischen Speedway-Liga. Am 2. und 13. Renntag kommt es zum deutschen Duell.

14 Renntage sind in der Vorrunde der zweiten polnischen Liga vorgesehen, welche in Wirklichkeit die dritte ist, ehe die Play-Offs über Meisterschaft und Aufstieg entscheiden. Insgesamt zwölf Rennen absolviert jedes Team und trifft dabei auf jedes der anderen Teams einmal zu Hause und einmal auswärts, sodass ein prall gefüllter Kalender entsteht.

Während die Trans MF Landshut Devils am ersten und letzten Renntag der Saison rennfrei haben, pausieren die Wölfe Wittstock am 3. und 12. Renntag. Für das Landshuter Team bedeutet dies, dass sie die Saison jeweils gegen die Wittstocker im deutschen Duell eröffnen und beenden. Die Wittstocker treffen im ersten Rennen zu Hause auf die Mannschaft aus Posen (Poznan).

Die Top-4-Teams der Liga qualifizieren sich für die Play-Offs, die im September und Oktober ausgefahren werden. Während in Deutschland noch immer nicht klar ist, ob ein Ligabetrieb stattfinden kann, haben die Wittstocker und Landshuter bereits Planungssicherheit über ihre Renntermine 2021. Der Kalender der polnischen Liga sieht zudem mehrere Ersatzrenntage vor, um auf Rennausfälle jeglicher Art reagieren zu können.

Die Termine der deutschen Teams:



1. Runde – 3. & 4. April

Wölfe Wittstock – Spec House PSZ Posen

Trans MF Landshut Devils: Rennfrei



2. Runde – 10. & 11. April

Trans MF Landshut Devils – Wölfe Wittstock



3. Runde – 17. & 18. April

Ok Bedmet Kolejarz Oppeln – Trans MF Landshut Devils

Wölfe Wittstock: Rennfrei



4. Runde – 24. & 25. April

Trans MF Landshut Devils – RzTZ Rzeszow

Wölfe Wittstock – Ok Bedmet Kolejarz Oppeln



5. Runde – 8. & 9. Mai

Lokomotiv Dünaburg – Trans MF Landshut Devils

RzTZ Rzeszow – Wölfe Wittstock



6. Runde – 15. & 16. Mai

Trans MF Landshut Devils – Metalika Recycling Kolejarz Rawitsch

Wölfe Wittstock – Lokomotiv Dünaburg



7. Runde – 22. & 23. Mai

Metalika Recycling Kolejarz Rawitsch – Wölfe Wittstock

SpecHouse PSZ Posen – Trans MF Landshut Devils



8. Runde – 29. & 30. Mai

Wölfe Wittstock – Metalika Recycling Kolejarz Rawitsch

Trans MF Landshut Devils – SpecHouse PSZ Posen



9. Runde – 5. & 6. Juni

Metalika Recycling Kolejarz Rawitsch – Trans MF Landshut Devils

Lokomotiv Dünaburg – Wölfe Wittstock



10. Runde – 19. & 20. Juni

Wölfe Wittstock – RzTZ Rzeszow

Trans MF Landshut Devils – Lokomotiv Dünaburg



11. Runde – 3. & 4. Juli

RzTZ Rzeszow – Trans MF Landshut Devils

Ok Bedmet Kolejarz Oppeln – Wölfe Wittstock



12. Runde 17. & 18. Juli

Trans MF Landshut Devils – Ok Bedmet Kolejarz Oppeln

Wölfe Wittstock: Rennfrei



13. Runde 31. Juli – 1. August

Wölfe Wittstock – Trans MF Landshut Devils



14. Runde: 14. & 15. August

SpecHouse PSZ Posen – Wölfe Wittstock

Trans MF Landshut Devils: Rennfrei