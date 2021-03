Martin Smolinski neuer Kapitän von Masarna Avesta

Die schwedische Speedway-Liga hat ihren Beginn für Anfang Mai geplant. Bis dahin will Martin Smolinski wieder fit sein und sich seiner besonderen Aufgabe in Avesta stellen.

Masarna Avesta gewann im Vorjahr die verkürzte Saison und ist Champion in Schwedens höchster Speedwayliga. Aufgrund seiner langwierigen Verletzung nach einem Trainingssturz in Leipzig konnte der Olchinger Martin Smolinski den Titelgewinn nur beobachten und nicht aktiv dazu beitragen.

Bereits im Dezember unterzeichnete Smolinski einen neuen Vertrag für die Saison 2021, inzwischen wurde er sogar zum Kapitän berufen. «Einen Club wie Masarna Avesta, für den schon zahlreiche legendäre Piloten wie Rekordweltmeister Tony Rickardsson gefahren sind, als Kapitän anführen zu dürfen, ist eine besondere Ehre», hielt der 36-Jährige fest. «Ich bin schon lange Zeit Kapitän der Landshuter Devils und habe schon früh gelernt, als Kapitän in einem Team zu fungieren.»

In der schwedischen Liga soll es Anfang Mai losgehen, was gut in den Zeitplan von Smolinski passt. Nach dem kürzlich erfolgten operativen Eingriff an der Hüftpfanne wird er an Ostern wieder auf dem Bike sitzen und in Landshut die ersten Runden des Jahres drehen.