Speedway: Timo Lahti gewinnt Osterpokal in Güstrow

Der Osterpokal 2022 geht nach Finnland: Timo Lahti blieb beim Speedway-Klassiker in Güstrow vor 4000 Zuschauern ungeschlagen. Mit Michael Härtel stand auch ein Deutscher auf dem Podium.

Zwei Jahre lang konnte der Osterpokal in Güstrow nicht ausgefahren werden, doch in diesem Jahr spielten die behördlichen Corona-Regelungen und auch das Wetter mit. 16 Fahrer aus sieben Nationen waren zum Rennen in die Barlachstadt gereist, am Ende durfte der Finne Timo Lahti mit dem größten Pokal im Gepäck wieder abreisen.

Bei fünf Starts blieb Lahti ungeschlagen, spannend wurde es im letzten Durchgang: In diesem traf der 29-Jährige auf Michael Härtel, der als bester Deutscher zwei Punkte Rückstand hatte. Härtel hätte dem Finnen den Sieg streitig machen können, doch dieser blieb unantastbar. Härtel wurde Gesamtzweiter, als Dritter erklomm Rohan Tungate das Siegerpodest. Der Australier kam als Ersatz für den Briten Jack Smith ins Feld und konnte nach einem letzten Platz im ersten Durchgang mit drei Laufsiegen und einem zweiten Platz elf Punkte einfahren.

Mit einer guten Leistung konnte auch Marius Hillebrand aufwarten. In vier Läufen fuhr der Schwabe neun Punkte ein, ging jedoch im dritten Durchgang zu Boden und verlor dadurch die Chance, sogar aufs Siegerpodest zu fahren.

Ergebnisse Osterpokal Güstrow/D:

1. Timo Lahti (FIN), 15 Punkte

2. Michael Härtel (D), 12

3. Rohan Tungate (AUS), 11

4. Rasmus Jensen (DK), 10

5. Wiktor Trofimov (PL), 10

6. Marius Hillebrand (D), 9

7. Kacper Gomolski (PL), 8

8. Max Dilger (D), 8

9. Valentin Grobauer (D), 8

10. Szymon Szlauderbach (PL), 8

11. René Deddens (D), 6

12. Emil Breum (DK), 6

13. Lukas Baumann (D), 4

14. Anze Grmek (SLO), 3

15. Fraser Bowes (AUS), 2

16. Ben Ernst (D), 0