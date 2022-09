Piotr Protasiewicz: Mit 47 ist Schluss mit Speedway 27.09.2022 - 13:05 Von Manuel Wüst

© Gädtke Piotr Protasiewicz

Über 30 Jahre fuhr Piotr Protasiewicz Speedwayrennen und feierte in dieser Zeit auch in Deutschland große Erfolge. Am vergangenen Sonntag fuhr er sein letztes Rennen in seiner Heimatstadt Grünberg.