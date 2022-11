Joseph «Joe» Screen feiert seinen 50. Geburtstag

Joe Screen fuhr Speedway- und Sand- und Grasbahnrennen und war dabei in beiden Disziplinen stets einer der spektakulärsten Fahrer. Heute feiert der Mann, der 1993 in fünf Weltfinals fuhr, seinen 50. Geburtstag.

Joseph Screen, besser bekannt als Joe Screen, feiert am heutigen 27.11. seinen fünfzigsten Geburtstag und war in seiner Laufbahn stets einer der großen Entertainer auf den Speedway- und Langbahnen der Welt. Bereits mit vier Jahren begann der Brite mit dem Motorsport und durchlief in Großbritannien die Jugendklassen, ehe sein Weg 1989 nach Belle Vue in die britische Speedwayliga führte.

Auf internationalem Plateau trat Screen mit einem fünften Platz in der U21-Weltmeisterschaft in Coventry in Erscheinung, wo er den fünften Rang belegte. Im Folgejahr gewann Screen in Pfaffenhofen beim Finale der U21-WM Bronze und konnte mit dem britischen Nationalteam beim Team-WM-Finale in Kumla eine weitere Bronzemedaille gewinnen.

1993 gelang dem Briten dann in dem Jahr, in dem er 21 Jahre alt wurde, ein besonderes Kunststück: Screen stand in insgesamt fünf Weltfinals. Mit Großbritannien fuhr Screen in der Team-WM und in der Best Pairs WM im Weltfinale. In der Speedway-WM gewann der Brite das Halbfinale in Vetlanda und qualifizierte sich somit für das Weltfinale in Pocking, wo er 13. wurde.

Auf der Langbahn qualifizierte sich Screen ebenfalls für das Weltfinale in Mühldorf und kam dort auf einen elften Rang. Das beste Resultat, welches dann auch als der größte Erfolg in Screens Karriere eingehen sollte, war der Gewinn der U21-Weltmeisterschaft in Pardubitz. Nachdem er in den Vorläufen einen Zähler gegen Tomas Topinka abgegeben hatte, musste Screen in ein Stechen gegen Mikael Max, der zu der Zeit noch Mikael Karlsson hieß. Im Stechen um den Titel bezwang Screen den Schweden zum zweiten Mal an diesem Tag und wurde Weltmeister.

Screen, der 2013 seine aktive Laufbahn beendete und während dieser auf der Grasbahn und der Speedwaybahn britischer Meister im Einzel und im Team wurde, war während seiner aktiven Laufbahn stets einer der spektakulärsten Fahrer. Der heutige Jubilar verstand es auf der Rennbahn mit tollen Fahrten zu begeistern und bot auch nach den Rennläufen den Fans stets eine Show.

Speedweek.com gratuliert dem Jubilar recht herzlich zu seinem runden Geburtstag.