Speedway-EM: Rennen in Deutschland und Österreich

Die FIM Europe hat den Bahnsport-Kalender für die Europameisterschaften 2023 bekanntgegeben. Die Fans in Deutschland werden voll auf ihre Kosten kommen.

In der Speedway-Europameisterschaft sind zwar die Austragungsorte der Finalrennen in Polen noch offen, fix ist hingegen, dass neben dem Finale in Pardubitz auch ein Event in Güstrow ausgetragen wird. In der Speedway-Team-EM ist das Finale ebenfalls in Deutschland vorgesehen, wo ist ebenfalls noch offen.

Mit zwei Rennen werden auch die Langbahn-Fans bestens bedient: Das Grasbahn-EM-Finale ist in Werlte, das der Gespanne in Bad Hersfeld.



Die Eisspeedway-Europameisterschaft, die diesen Winter als erstes europäisches Prädikat entschieden wird, verliert mit Tomaszow Mazowiecki einen Austragungsort, der Titel wird in zwei Rennen im polnischen Sanok am letzten Februar-Wochenende vergeben.

Die EM-Termine 2023 im Überblick:

Speedway-EM:

25.4. – Qualifikationsrunde 1 – Terenzano (I)

29.4. – Qualifikationsrunde 4 – Dünaburg (LV)

1.5. – Qualifikationsrunde 2 – Mureck (A)

1.5. – Qualifikationsrunde 3 – Debrezin (H)

14.5. – Challenge – Nagyhalasz (H)



17. 6. – Finale 1 – noch offen (PL)

5.8. – Finale 2 – Güstrow (D)

9.9. – Finale 3 – noch offen (PL)

22.9. – Finale 4 – Pardubitz (CZ)



Speedway-Team-EM:

15.4. – Finale A – Danzig (PL)

15.4. – Finale B – Pardubitz (CZ)

22.4. – Grand Final – noch offen (D)



Speedway-Paar-EM:

15.7. – Semifinale 1 – Varkaus (FIN)

2.9. – Semifinale 2 – Nagyhalasz (H)

1.10. – Finale – Oppeln (PL)



Speedway-U19-EM:

10.6. – Semifinale 1 – Elgane (N)

29.7. – Semifinale 2 – Zarnovica (SK)

19.8. – Finale – Landsberg an der Warthe (PL)



Speedway-U19-Paar-EM:

2.9. – Finale – Pardubitz (CZ)



Speedway-U23-Team-EM:

18. Mai – Qualifikationsrunde – Stralsund (D)

22. Juli – Finale – Macron (F)



Speedway-250-ccm-EM:

19.8. – Semifinale 1 & 2 – Riga (LV)

20.8. – Finale – Riga (LV)



Speedway-250-ccm-Paar-EM:

1.7. – Finale 1 – Krsko (SLO)

16.7. – Finale 2 – Motala (S)

29.8. – Finale 3 – Prag (CZ)

31.8. – Finale 4 – Bromberg (PL)



125 ccm Youth Track Racing Cup:

22.7. – Finale – Danzig (PL)



85 ccm Youth Speedway Cup:

12.8. – Finale – Rybnik (PL)



Eisspeedway-EM:

25./26.2. – Finale – Sanok (PL)



Grasbahn-EM:

4.6. – Semifinale 1 – Bielefeld (D)

1.7. – Semifinale 2 – Tayac (F)

22.7. – Finale – Werlte (D)



Gespann-EM:

10.6. – Qualifikationsrunde – Loppersum (NL)

12.8. – Finale – Bad Hersfeld (D)