Australien: Max Fricke auf dem Weg zum vierten Titel 11.01.2024 - 22:43 Von Manuel Wüst

© FIM Max Fricke liegt in der Gesamtwertung 5 Punkte vorne

In der Australischen Speedway-Meisterschaft konnte sich Max Fricke mit einer weiteren Platzierung auf dem Siegerpodest in Mildura in eine glänzende Ausgangsposition für das letzte Rennen in Gilman bringen.