Trans MF Landshut Devils besiegen Unia Tarnow 47:42

Mission erfüllt, Heimsieg gegen den Favoriten geholt. Die Trans MF Landshut Devils besiegten Unia Tarnow in einem abwechslungsreichen Rennen mit 47:42. Der Sturz von Lukas Baumann trübte die Siegesfreude.

Die Trans MF Landshut Devils haben auch bei ihrem zweiten Heimrennen in der 2. polnischen Speedwayliga vor gut 2000 begeisterten Zuschauern gezeigt, dass sie in der One Solar Arena nicht so leicht zu schlagen sind. In einem von vielen Startwiederholungen geprägten Rennen konnten sie den Favoriten Tarnow mit fünf Punkten Vorsprung schlagen und sich auf Platz eins der Tabelle setzen.

Das Rennen begann für die Devils zunächst fast bilderbuchmäßig. Einem 3:3 im Auftaktlauf nach Rerun – Lukas Baumann hatte im ersten Versuch zu viel riskiert und war gestürzt – durch Kim Nilsson, folgten zwei 5:1 durch Erik Bachhuber/Mario Häusl und Antonio Lindbaeck/Erik Riss. Erst im letzten Durchgang vor dem ersten Bahndienst gelang den Gästen mit David Bellego erstmals ein 4:2.

Die Läufe 6 und 7 sahen dann jeweils einen Landshuter auf Platz eins und drei über die Ziellinie fahren, wobei Heat 6, wie schon der erste und vierte, erneut erst im Rerun

entschieden wurde, nachdem zuvor bis auf Antonio Lindbaeck alle Fahrer in der ersten Kurve zu Sturz gekommen waren.

Mit dem 3:3 aus Heat 5 belief sich der Vorsprung der Devils damit auf komfortable zehn Punkte. Nach dem erneuten Bahndienst nahmen dann jedoch erst einmal die Gäste Fahrt auf. Sie verkürzten durch ein ungefährdetes 5:1 durch Lahti/Bellego und zwei 4:2 auf

ganze zwei Punkte.

Dank eines 5:1 von Erik Riss und Kim Nilsson wuchs der Vorsprung des deutschen Teams wieder an, nur um gleich darauf durch ein 2:4 wieder zusammenzuschmelzen. Bedauerlich aus Sicht der Bayern in Heat zwölf war dann der Sturz von Lukas Baumann in der ersten Kurve, bei dem sich dieser verletzte und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Er wird einige Wochen pausieren müssen.

Mit nur einem Fahrer am Start machte Erik Bachhuber das Bestmögliche aus der Situation und sicherte dem Team mit Platz zwei hinter Marko Lewiszyn wichtige Punkte.

Mit vier Zählern Vorsprung ging es letztlich in die letzten beiden Läufe. Heat 14 war dann sicherlich der Höhepunkt der Kuriositäten des Renntages: Zunächst wurde Antonio Lindbäck wegen unsauberen Starts und einer bereits erhaltenen Verwarnung ausgeschlossen. Danach ereilte Daniel Jeleniewski das gleiche Schicksal, so dass beim zweiten Neustart nur noch Erik Bachhuber und Lewiszyn am Startband standen.

Der Landshuter Junior bewies jedoch Nervenstärke und fuhr den Laufsieg sicher nach Hause. Damit lagen die Devils fünf Punkte in Führung. Der letzte Lauf mit den Punktbesten des Tages endete ausgeglichen, so dass sich das am Ende die Devils mit 47:42 gewonnen hatten.

«Insgesamt zufrieden, auch wenn wir es uns wieder schwerer als nötig gemacht haben», lautete das Fazit von Teammanager Klaus Zwerschina. «Durch den Durchhänger in den Heats 8, 9 und 10 ist es aber noch einmal richtig spannend für die Zuschauer geworden, und das Endergebnis hat ja gestimmt. Bedauerlich war der Sturz von Lukas, an dieser Stelle nochmals die besten Wünsche für eine schnelle Genesung.» Dank der beiden Siege stehen die Landshuter nun zunächst auf Platz 1 der Ligatabelle.





Ergebnisse Landshut Devils – Unia Tarnow

Landshut 47 (Kim Nilsson 11+2, Valentin Grobauer 3, Lukas Baumann 1+1, Erik Riss: 11+1, Antonio Lindbaeck 9, Mario Häusl 2+1, Erik Bachhuber 9, Marius Hillebrand 1 + 1.



Unia Tarnow 42 (Daniel Jeleniewski 3, Marko Lewiszyn 10, Adrian Cyfer 1, David Bellego 12+1,Timo Lahti 12, Jan Rachubik 3, Jan Heleniak 1, Piotr Wardzala 0.