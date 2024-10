Challenge: Die nächsten vier GP-Fahrer stehen fest

Aus dem Challenge in Pardubitz hat sich ein weiteres Quartett für den Speedway-GP 2025 qualifiziert. Kevin Wölbert verpasste als Sechster die Qualifikation ebenso wie Kai Huckenbeck, der zweimal stürzte.

Dominik Kubera konnte sich seinen Platz im Speedway-GP 2025 erneut sichern, während Anders Thomsen und Max Fricke als Stammfahrer zurückkehren. Als Rookie qualifizierte sich der Australier Brady Kurtz. Die vier Qualifikanten für den Grand Prix waren die Einzigen des Abends, die es in Pardubitz schafften, in jedem Lauf in die Punkte zu fahren.

Nachdem Thomsen und Kubera ihren Einzug in den GP 2025 im 17. Lauf klargemacht hatten, zog Kurtz mit zwei Punkten im 19. Heat nach, womit er auch das Rennen gewann. Die Entscheidung um den letzten Qualifikationsplatz fiel im letzten Vorlauf: Max Fricke musste mindestens Zweiter werden, um ein Stechen gegen Jacob Thorssell zu erzwingen, oder den Lauf gewinnen, um in den Grand Prix zurückzukehren. Im ersten Versuch kam es zu einem Sturz des in Führung liegenden Kai Huckenbeck, der am Boden liegend von Kevin Wölberts Motorrad getroffen wurde. Im Rerun musste sich Fricke gewaltig anstrengen, um Kevin niederzuringen, der dem Australier vier Runden lang Paroli bot. Fricke konnte die Angriffe des entfesselt fahrenden 35-Jährigen mit viel Mühe und Können abwehren und sich den vierten und letzten Qualifikationsplatz sichern.

Aus deutscher Sicht hat Huckenbeck mit einem Laufsieg stark begonnen, stand dann aber nach einem Nuller bereits ab dem dritten Durchgang gewaltig unter Druck. Nach zwei Punkten in diesem war die Qualifikation noch immer im Bereich des Machbaren, doch im 15. Lauf stürzte Huckenbeck ausgangs der Startkurve, nachdem er sich mit einem starken Manöver in der ersten Kurve an die Spitze gesetzt hatte. Den zweiten Sturz hatte Huckenbeck dann im 19. Lauf, erneut in Führung liegend. Kevin Wölbert startete mit einem letzten Platz in den Rennabend, steigerte sich dann aber deutlich und holte aus den verbleibenden Läufen acht Punkte, was ihn auf den beachtlichen sechsten Platz brachte.



Nach dem Challenge stehen elf von 15 Fahrer für den GP 2025 fest, vier weitere werden mit einer Dauer-Wildcard hinzukommen.

Ergebnisse Speedway-GP-Challenge Pardubitz/CZ:



Qualifiziert für den Grand Prix 2025:

1. Brady Kurtz (AUS), 13 Punkte

2. Anders Thomsen (DK), 12

3. Dominik Kubera (PL), 11

4. Max Fricke (AUS), 11



Ausgeschieden:

5. Jacob Thorssell (S), 10

6. Kevin Wölbert (D), 8

7. Przemyslaw Pawlicki (PL), 8

8. Kacper Woryna (PL), 7

9. Jan Kvech (CZ), 6

10. Frederik Jakobsen (DK), 6

11. Patryk Dudek (PL), 6

12. Rasmus Jensen (DK), 6

13. Kai Huckenbeck (D), 5

14. Jaimon Lidsey (AUS), 4

15. Tom Brennan (GB), 4

16. Paco Castagna (I), 3

17. Jan Macek (CZ), 0

Fixe Grand-Prix-Fahrer für 2025:

1 Bartosz Zmarzlik (PL)

2 Robert Lambert (GB)

3 Fredrik Lindgren (S)

4 Daniel Bewley (GB)

5 Martin Vaculik (SK)

6 Jack Holder (AUS)

7 Andzejs Lebedevs (LV)

8 Brady Kurtz (AUS)

9 Anders Thomsen (DK)

10 Dominik Kubera (PL)

11 Max Fricke (AUS)