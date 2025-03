Doppelter Zuwachs für die Zweite Speedway-Bundesliga

Dank dem Einstieg zweier Clubs erhält die Zweite Speedway-Bundesliga nach dem Aufstieg der Wittstocker Wölfe in Liga 1 Zuwachs. Fünf Teams werden in fünf Rennen gegeneinander antreten.

Die «Teterower Hechte» vom MC Bergring Teterow und das «Inn Isar Racing Team», das bislang verstärkt auf dem Eis in Erscheinung trat, steigen neu in die 2. Speedway-Bundesliga ein. So kommt der Wettbewerb mit den drei Teams aus dem Vorjahr auf insgesamt fünf Teams, was für fünf Renntermine und vier Rennen für jede Mannschaft sorgt.

Den Auftakt in die Saison 2025 macht der MSC Cloppenburg mit dem Heimrennen seiner «Fighters», die in ihrer Speedway-Arena an der Boschstraße auf die Neulinge aus Teterow und das Inn Isar Racing Team treffen werden. Für Letztere ist der Termin für ihr Heimrennen im Rennkalender noch offen. Die Bayern beabsichtigen auf der Speedwaybahn in Meißen fahren.

«Wir sind stolz darauf, dass die 2. Bundesliga nun einen soliden Start hinlegt und freuen uns auf die spannende Entwicklung der Liga. Die Vielfalt der teilnehmenden Vereine und die hohe Wettbewerbsfähigkeit versprechen ein aufregendes Rennjahr. Das Team Bahnsport hat gemeinsam mit den Vereinen hart daran gearbeitet, diese Plattform für den Speedway-Sport neu zu etablieren und zu fördern», so ein Sprecher des Team Bahnsport.

In den nächsten Wochen können die Teams MSC Cloppenburg Fighters, Teterower Hechte, MSC Olching und Inn Isar Racing Team ihre Fahrer benennen, die sie in der Saison 2025 ins Rennen schicken werden.

Termine und Auslosung 2. Speedway-Bundesliga:

30. April in Cloppenburg: MSC Cloppenburg Fighters vs. Teterower Hechte, MSC Olching, Inn Isar Racing Team

10. Mai in Teterow: Teterower Hechte vs. MSC Olching, Inn Isar Racing Team, DMV White Tigers Diedenbergen

20. Juli in Olching: MSC Olching vs. Inn Isar Racing Team, DMV White Tigers Diedenbergen, MSC Cloppenburg Fighters

21. September in Diedenbergen: DMV White Tigers Diedenbergen vs. MSC Cloppenburg Fighters, Teterower Hechte, MSC Olching

Termin noch offen in Meißen: Inn Isar Racing Team vs. DMV White Tigers Diedenbergen, MSC Cloppenburg Fighters, Teterower Hechte