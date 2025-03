2. Bundesliga vor dem Start - Die Teamkader stehen

Bis Mitte März mussten die fünf teilnehmenden Teams der Zweiten Speedway-Bundesliga ihr fahrendes Personal melden. Nun wurden die vorläufigen Teamkader veröffentlicht.

Am 30. April steigt der Auftakt zur Saison 2025 in der Zweiten Speedway-Bundesliga beim letztjährigen Team-Cup-Meister in Cloppenburg. Danach geht es weiter mit den Rennen am 10. Mai in Teterow und am 25. Mai mit dem Heimrennen des Inn-Isar-Racing-Teams in Meißen.

Die bisher benannten Teams stellen sich aktuell bunt gemischt aus verschiedenen Leistungsstufen dar. Es finden sich neben den bekannteren Namen wie Lukas Fienhage, Valentin Grobauer, Martin Smolinski und Sandro Wassermann auch zahlreiche Fahrer mit Entwicklungspotenzial in den Kadern wieder, so dass der gewünschte Mix aus erfahrenen Piloten und Nachwuchscracks im Wettbewerb gegeben ist.

Die Teamkader der genannten Vereine können im Saisonverlauf noch anwachsen, denn die Clubs mussten zum Nenndatum der Mannschaftskader zwischen fünf und 14 Fahrer nominieren. So besteht für alle Teams noch die Möglichkeit weitere Starter nachzumelden.

Die Kader der 2. Speedway-Bundesliga:

MSC Cloppenburg Fighters: Lukas Fienhage, Nicklas Aagard, Jonny Wynant, Janek Konzack, Niklas Bager

White Tigers Diedenbergen: Sandro Wassermann, Levin Cording, Julian Kuny, Julien Walter, Morris San Millan, Kimi Weber, Mike Jarczewski, Nikita Alyani

Inn-Isar-Racing-Team: Sebastian Kössler, Celina Liebmann, Richard Geyer, Bruno Thomas, Mario Niedermeier, Lukas Wegner, Levi Böhme

MC Bergring Teterow: Hannah Grunwald, Mika Frehse, Tim Arnold, Danny Knakowski, Jenny Apfelbeck, Nick Colin Haltermann, Marcel Sebastian

MSC Olching: Valentin Grobauer, Martin Smolinski, Patrik Hyjek, Mario Häusl, Patricia Erhart, Sebastian Adorjan, Carlos Gennerich, André Damian

Termine und Auslosung 2. Speedway-Bundesliga:

30. April in Cloppenburg: MSC Cloppenburg Fighters vs. Teterower Hechte, MSC Olching, Inn Isar Racing Team

10. Mai in Teterow: Teterower Hechte vs. MSC Olching, Inn Isar Racing Team, DMV White Tigers Diedenbergen

25. Mai in Meißen: Inn Isar Racing Team vs. DMV White Tigers Diedenbergen, MSC Cloppenburg Fighters, Teterower Hechte

20. Juli in Olching: MSC Olching vs. Inn Isar Racing Team, DMV White Tigers Diedenbergen, MSC Cloppenburg Fighters

21. September in Diedenbergen: DMV White Tigers Diedenbergen vs. MSC Cloppenburg Fighters, Teterower Hechte, MSC Olching