Polen: Tai Woffinden nach Horrorcrash im Krankenhaus

Bei einem Testmatch zur polnischen Speedway-Liga kam Tai Woffinden schwer zu Sturz und wurde mit einem Helikopter ins Krankenhaus gebracht, wo er laut Informationen polnischer Medien bereits operiert wurde.

Mit einem Sieg ist Tai Woffinden in ein Testmatch seines neuen polnischen Ligaclubs Rzeszow gestartet. Im siebten Lauf kam es in der Startkurve zum fatalen Unfall, bei dem der Engländer hart in die Bande einschlug. Medienberichten aus Polen zufolge zog sich der dreifache Weltmeister zahlreiche Knochenbrüche zu, unter anderem wird von einer offenen Fraktur am Oberschenkel berichtet. Bereits am Sonntagabend wurde Woffinden operiert, nachdem er mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen worden war.

«Unser Fahrer Tai Woffinden erlitt einen sehr schweren Unfall bei einem Testrennen in Krosno», teilte sein Club mit. «Detaillierte Informationen werden nach weiteren Untersuchungen folgen.»



Der 34-jährige Woffinden musste in den vergangenen Jahren mehrere schwere Verletzungen überstehen und kämpfte sich immer wieder zurück. Im Vorjahr erlitt er beim Grand Prix im polnischen Landsberg Ende Juni eine schlimme Ellbogenverletzung, die er eben erst ausgestanden hatte.