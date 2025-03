Speedway Wittstock: Bastian Pedersen ungeschlagen

Das erste internationale Speedwayrennen der Saison 2025 in Deutschland fand in Wittstock statt und sah am Ende drei Dänen auf dem Siegerpodest. Auch Sandro Wassermann äußerte sich zufrieden.

Die Veranstaltung um den Bürgermeisterpokal in Wittstock war das erste internationale Speedwayrennen in diesem Jahr in Deutschland und fest in dänischer Hand: Bastian Pedersen, Jesper Knudsen, Tim Sörensen und Sam Jensen nahmen die ersten vier Plätze ein. Pedersen fuhr ein Maximum heraus und durfte sich als Sieger feiern lassen.

Bester Deutscher war Sandro Wassermann, der konstant in jedem seiner Läufe punkten und im neunten Heat einen Sieg feiern konnte. «Das war mein erstes Rennen dieser Saison nach zwei Trainings. Vor ein paar Wochen war ich in Wittstock zum Training, zwei Wochen später in Meißen», so Wassermann. «Das war ein perfekter Einstieg in die Saison mit starken Fahrern am Band, an denen man sich gut messen konnte. Die Organisation vom Veranstalter war top und die Bahn wie immer in sehr gutem Zustand. Ich habe das Rennen als eine Art Training genutzt, um verschiedene Dinge auszuprobieren. Das hat gut funktioniert, mit acht Punkten brauche ich mich nicht zu verstecken.»

Das Rennen um den kleinen Bürgermeisterpokal, das mit vier Fahrern in vier Läufen ausgetragen wurde, gewann Hannah Grunwald ungeschlagen.

Ergebnisse Bürgermeisterpokal Wittstock/D:

1. Bastian Pedersen (DK), 15 Punkte

2. Jesper Knudsen (DK), 14

3. Tim Sörensen (DK), 12

4. Sam Jensen (DK), 10

5. Adrian Gala (PL), 10

6. Jonas Knudsen (DK), 10

7. Oleg Mihailov (LV), 10

8. Sandro Wassermann (D), 8

9. Emil Millberg (S), 8

10. Michael West (AUS), 6

11. Patrick Baek (DK), 6

12. Jack Smith (GB), 5

13. Ben Iken (D), 2

14. Henry van der Steen (NL), 2

15. Marlon Hegener (D), 1

16. Bruno Thomas (D), 1

17. Steven Mauer (D), 0



Kleiner Bürgermeisterpokal:

1. Hannah Grundwald, 12 Punkte

2. Mika Frehse, 8

3. Louis Runke, 4

4. Nick-Collin Haltermann, 0