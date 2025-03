Landshut: Speedway-Grand-Prix fand großen Anklang

Im Rahmen der Bekanntgabe der WWK-Versicherung Schwaiger und Partner als Namensgeber des Speedway-GP-Auftakts in der Ellermühle, publizierte der AC Landshut Zahlen zur Reichweite des Events im Vorjahr.

Nach 1997 war der AC Landshut im Mai 2024 wieder Ausrichter eines Speedway-Grand-Prix. 8300 Zuschauer sahen den ersten GP-Sieg von Mikkel Michelsen und wie schon 1997, als Hans Nielsen in Landshut triumphierte, durfte sich ein Däne als Sieger feiern lassen. Aus deutscher Sicht verlief das Rennen bescheiden, denn sowohl Kai Huckenbeck (12.) als auch Wildcard-Fahrer Norick Blödorn (15.) verpassten die Halbfinalläufe der Top-Acht.

Zu den Fans in der One-Solar-Arena gesellten sich 74 akkreditierte Medienvertreter, in 566 Online-Presseartikeln wurde in acht Sprachen vom Landshut-GP berichtet. Beeindruckend für den Speedwaysport waren auch die Einschaltquoten und die Auswertung der Aufrufe in den sozialen Medien. «Vor den Fernsehbildschirmen verfolgten 3,5 Millionen Zuschauer das Rennen, die meisten davon in Deutschland, Großbritannien und Polen. In den Social-Media-Kanälen gab es 26,5 Millionen Videoansichten und 1,29 Millionen Follower», teilte der AC Landshut in einer Presseaussendung mit.

Auch auf YouTube findet die Aufzeichnung des Landshut-GP aus dem Vorjahr noch immer Anklang, seit Dezember 2024 wurde diese über 25.000 Mal aufgerufen, was das ungebrochene Interesse am Deutschland-GP unterstreicht.



Auch in diesem Jahr wird in Landshut wieder ein Grand Prix ausgetragen, für den WM-Auftakt am 3. Mai sind nur noch Stehplatztickets erhältlich.