Polnische Liga: Bis kurz vor Ende lag Landshut vorne

Die Trans MF Landshut Devils haben sich bei ihrem Saisonauftakt in der Polnischen Speedway-Liga gegen Danzig teuer verkauft – die Niederlage fiel knapp aus.

Mit dem Auftaktrennen in Danzig können die Trans MF Landshut Devils durchaus zufrieden sein, auch wenn das Ergebnis am Ende zugunsten der Gastgeber ausfiel. Entschieden wurde das Rennen erst in den beiden letzten Läufen, davor lagen die Gäste mit 38:40 Punkten in Führung und hatten die Chance auf eine kleine Sensation.

Auch nach dem 5:1 von Danzig in Heat 14 wäre noch ein Sieg drin gewesen, doch im letzten und alles entscheidenden Lauf spielten die Gastgeber ihren Heimvorteil aus und machten den Sack zu.



«Wir müssen uns mit der Leistung bestimmt nicht verstecken, wenn man berücksichtigt, dass Danzig einer der Favoriten in dieser Saison ist», waren sich die Verantwortlichen der Devils einig.

«Natürlich hätten wir gerne die Sensation perfekt gemacht und den Sieg geholt», so Sportleiter Klaus Zwerschina. «Doch leider sollte es nicht sein. Letztlich haben die Starts entschieden. Jedoch sind wir mit dem Saisonauftakt und der Art und Weise, wie sich unsere Mannschaft präsentiert hat, durchaus zufrieden. Jeder Fahrer kam zum Zug und hat gepunktet. Wir haben den Rückstand klein gehalten und immer wieder egalisiert, ja sogar in Führung gelegen. Es war über weite Strecken ein Rennen auf Augenhöhe. Das gibt nochmal Rückenwind für das Heimrennen am Ostersonntag.»

Dann erwarten die Devils die Mannschaft aus Dünaburg (Daugavpils). Das Rennen findet am 20. April ab 19.30 Uhr statt. Tickets gibt es über die Website des AC Landshut und an der Tageskasse.

Ergebnisse Polnische Speedway-Liga:



Wybrzeze Danzig, 47 Punkte:

Daniel Kaczmarek: 3, 1*, 3, 0, 3 - 10+1

Tim Sörensen: 3, 2, 2*, 0, 2* - 9+2

Benjamin Basso: 0, 2, 2, 3, 1 - 8

Kacper Grzelak: 3, 0, 1* - 4+1

Niels-Kristian Iversen: 1, 3, 2, 2, 3 - 11

Eryk Kaminski: 1, ex, ex - 1

Milosz Wysocki: 3, 0, 0 - 3

Marcus Birkemose: 1 - 1



Trans MF Landshut Devils, 43 Punkte:

Kevin Wölbert: 1*, 2, 0, 3, 1 - 7+1

Charles Wright: 0, 1* - 1

Erik Riss: 2, 3, 3, 3, 0 - 11

Kevin Juhl Pedersen: 2, 1, 1, 2*, 0 - 6+1

Kim Nilsson. 2, 3, 3, 1, 2 - 11

Marlon Hegener: ex, 1, 0 - 1

Mario Häusl: 2, 0, 1* - 3+1

Leon Flint: 1, 2 - 3