1. Deutsche Speedway-Bundesliga: Die Teams stehen

Die Vorbereitungen auf die neue Saison der Speedway-Bundesliga 2025 laufen auf Hochtouren. Mit Spannung wurde erwartet, welche Fahrer die Teams nominieren – nun stehen die Aufgebote.

Im Mittelpunkt stehen dabei drei traditionsreiche Vereine aus Norddeutschland: Der MC Güstrow, der MC Nordstern Stralsund sowie der MSC Wittstock. Alle drei Teams haben ihre Fahrer benannt und gehen mit einer ausgewogenen Mischung aus nationalen Piloten, internationalen Leistungsträgern und talentierten Nachwuchsfahrern in die Saison.

MC Güstrow «Torros»:

Mikkel Andersen

Patrick Hyjek

Valentin Grobauer

Villads Nagel

William Drejer

Teammanager: Ralf Peters & Maurice Mörke

MC Nordstern Stralsund:

Michael West

Richard Geyer

Patrick Baek

Jakub Zurek

Kasper Andrzejewski

Kevin Juhl Pedersen

Teammanager: Maximilian Dittrich

MSC Wittstock «Wölfe»:

Steven Mauer

Jonas Knudsen

Jesper Knudsen

Oskar Polis

Matej Zagar

Teammanager: Peter Jankowski & Frank Mauer

Mit diesen Fahreraufstellungen ist für eine spannende und sportlich ausgeglichene Saison gesorgt. Jedes Team hat die Möglichkeit, im Laufe der Saison bis zu 14 Fahrer einzusetzen. Das erlaubt strategische Flexibilität und gibt auch jüngeren Fahrern die Chance, Rennerfahrung auf Bundesliga-Niveau zu sammeln.



Der Saisonauftakt findet am 17. Mai um 18 Uhr in der Eventarena in Wittstock statt. Die Fans dürfen sich auf eine ereignisreiche Rennserie freuen, in der Überraschungen möglich sind.