Speedway-DM: 4. Titel für Wölbert oder neuer Champ?

Auch am Samstag? Michi Härtel vor Norick Blödorn

Am 27. August wird in Herxheim der Deutsche Speedway-Meister ermittelt. Mit Kevin Wölbert ist nur ein Fahrer im Line-up, der den Titel bereits gewinnen konnte.

Wird es im Finale der Deutschen Speedway-Meisterschaft am kommenden Samstag in Herxheim (Rennstart 16 Uhr) einen neuen Champion geben, oder erobert Kevin Wölbert seinen vierten Titel? Der Heidhofer ist im stark dezimierten Line-up gemeinsam mit dem in diesem Jahr sensationell fahrenden Norick Blödorn der Favorit und auch der einzige Verbliebene, der den Titel bereits gewinnen konnte.

Länger als die Liste der Favoriten ist die Liste der Fahrer, die verletzungsbedingt fehlen. Martin Smolinski erholt sich noch immer von seiner Hüft-OP, der Meister der Jahre 2019 und 2021 (2020 wurde keine DM gefahren) sagt, dass ein Rennstart für ihn zu früh käme. So muss er den Titel kampflos abgeben. Auch Kai Huckenbeck und Max Dilger fehlen mit Hüftverletzungen. Bis zuletzt machte sich Erik Riss, der sich ein Wadenbein gebrochen hat, Hoffnungen auf den Start in der DM. Doch auch der 26-Jährige muss zurückziehen. «Ich kann nicht teilnehmen, es ist zu früh», erklärte Riss auf Anfrage von SPEEDWEEK.com. «Ich kann das Bein noch nicht richtig belasten.»

Die Deutsche Meisterschaft wird in diesem Jahr im klassischen Speedway-System mit 20 Rennläufen gefahren und am Ende ist der Fahrer Sieger, der die meisten Punkte hat.

Auf der kurzen Herxheimer Bahn war im Frühjahr der Dingolfinger Michael Härtel bei einem internationalen Rennen siegreich, sodass auch er zum Kreis der Titelaspiranten gezählt werden darf. Auch Lukas Baumann fuhr zuletzt stark, sodass trotz der vielen Verletzten ein spannendes und offenes Rennen erwartet wird.

Im Vorfeld der DM findet ab 11.30 Uhr ein Nachwuchsrennen der Team-Talents-Trophy statt, in deren Anschluss die DM-Teilnehmer ihr Training absolvieren.

Line-up Deutsche Speedway-Meisterschaft Herxheim:

1 Norick Blödorn

2 Finn-Ole Schmietendorf

3 Lukas Fienhage

4 Valentin Grobauer

5 Marius Hillebrand

6 Lukas Baumann

7 Dennis Helfer

8 Michael Härtel

9 Kevin Wölbert

10 René Deddens

11 Erik Bachhuber

12 Jonny Wynant

13 Mario Niedermeier

14 Nick-Collin Haltermann

15 Max Troidl

16 Ann-Kathrin Gerdes