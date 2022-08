SGP-Challenge: Mit diesem Sieger hat keiner gerechnet

Der Schwede Kim Nilsson sowie der Engländer Daniel Bewley und der Australier Jack Holder haben sich ihren Platz im Speedway-GP 2023 gesichert. Im Challenge in Glasgow gab es mehrere Verletzte.

Die ersten drei Teilnehmer am Speedway-Grand-Prix 2023 stehen fest. Kim Nilsson, in der polnischen Liga in Diensten der Trans MF Landshut Devils unterwegs, hat sich als Sieger des Challenges in Glasgow qualifiziert und war damit die große Überraschung am Samstagabend. Nilsson startete in seinem ersten Lauf nicht gut und musste sich auf den zweiten Platz vorarbeiten. Nach einem Sieg und einem weiteren zweiten Platz blieb der Schwede ungeschlagen. Nach fünf Durchgängen führte er die Wertung gemeinsam mit Daniel Bewley mit 13 Punkten an.



Bewley nutzte seinen derzeit starken Lauf mit dem Cardiff-Triumph im Rücken und qualifizierte sich wie Nilsson fest für den Grand Prix 2023, auch wenn er im Stechen um den Tagessieg unterlag.

Bedeutender war das Stechen um den dritten Gesamtrang, denn nur die Top-Drei kamen weiter. Jack Holder traf auf seinen Landsmann Max Fricke, beide Australier hatten 12 Punkte. Nachdem Fricke im 12. Lauf Jack hinter sich ließ, konnte der jüngere Bruder von Chris Holder den Spieß umdrehen und sich den wichtigen dritten Platz sichern.

Mit Bewley und Jack Holder haben sich die beiden Fahrer fest für den Grand Prix 2023 qualifiziert, die für die gesperrten Russen Emil Sayfutdinov und Artem Laguta in diesem Jahr in die Serie nachrückten. Ausgeschieden sind die derzeitigen GP-Fahrer Fricke, Robert Lambert und Anders Thomsen. Während Fricke im Stechen unterlag und Lambert Fünfter wurde, konnte der Däne Thomsen nach einem Sturz im vierten Durchgang das Rennen nicht beenden und schied als Zehnter aus – er hat sich das Bein gebrochen.

Noch schwerer verletzte sich Ex-Weltmeister Chris Holder: David Bellego konnte in Heat 12 dem gestürzten 34-Jährigen nicht ausweichen. Holder brach sich bei der Kollision das Schlüsselbein, zwei Rippen und einen Knochen im unteren Rücken.

Zu den Top-Drei aus dem Challenge kommen die Top-6 des Grand Prix 2022 und der Europameister 2022, womit zehn Plätze für 2023 belegt sind. Die restlichen fünf Stammpositionen werden mit Dauer-Wildcards besetzt. Sollte Bewley seinen Top-6-Platz im GP halten können, würde Fricke als Vierter des Challenges nachrücken. Schaffen Bewley und Jack Holder die Top-6, käme sogar noch Robert Lambert zum Zug.

Ergebnisse Speedway-GP-Challenge Glasgow/GB:



Qualifiziert für den GP 2023:

1. Kim Nilsson (S), 13+3 Punkte

2. Daniel Bewley (GB), 13+2

3. Jack Holder (AUS), 12+3

Ausgeschieden:

4. Max Fricke (AUS), 12+2

5. Robert Lambert (GB), 10

6. Rasmus Jensen (DK), 10

7. Michael Jepsen Jensen (DK), 9

8. Rohan Tungate (AUS), 7

9. Andrzejs Lebedevs (LV), 7

10. Anders Thomsen (DK), 5

11. Connor Bailey (GB), 5

12. Drew Kemp (GB), 5

13. Chris Holder (AUS), 4

14. David Bellego (F), 3

15. Dominik Kubera (PL), 3

16. Szymon Wozniak (PL), 2

17. Vaclav Milik (CZ), 0

18. Oliver Berntzon (S), 0