Speedway-DM: Kevin Wölbert siegt, starker Nachwuchs

Im zweiten Finalrennen zur Deutschen Speedway-Meisterschaft in Stralsund mussten gleich zwei Stechen über die Platzierungen auf dem Podium entscheiden.

Ohne Norick Blödorn und Kai Huckenbeck fand das zweite Finalrennen zur Deutschen Speedway-Meisterschaft in Stralsund statt. Erwartungsgemäß konnte der international erfahrene Kevin Wölbert eine starke Leistung abrufen und um den Sieg mitfahren, doch für Aufsehen sorgten vor allen die Youngster im Feld. Nach zwei Durchgängen war neben Wölbert der erst 15 Jahre alte Tyler Haupt ungeschlagen und Wölberts erster Punktverlust kam durch den jungen Janek Konzack im dritten Durchgang.

Nach vier Durchgängen lag Wölbert mit einem Punkt Vorsprung vor dem schnellen Haupt und dem letztjährigen Bronzemedaillengewinner Patrick Hyjek an der Spitze. Erst der 20. Lauf wirbelte das Ergebnis so durcheinander, dass gleich zwei Stechen ausgetragen werden mussten.



Hyjek hatte mit einem Sieg im 17. Lauf sein Punktekonto auf 13 erhöht und konnte so vorzeitig eine Podestplatzierung sichern.

Im 18. Lauf war Lars Skupien erfolgreich und erhöhte sein Konto auf zwölf Zähler, was dem letzten Lauf des Rennens zusätzliche Brisanz brachte. Valentin Grobauer konnte Wölbert bezwingen, was diesen in ein Stechen um den Tagessieg mit Hyjek zwang und zudem zur Folge hatte, dass Grobauer mit Skupien in ein Stechen um den dritten Platz musste.

Die Fans in Stralsund sahen dann in beiden Stechen Triumphe der innen gestarteten Fahrer, was Wölbert Platz 1 und den Bonuspunkt für den Tagessieg einbrachte. Hyjek, der Zweiter wurde, brachte sich nach seinem durchwachsenen Auftritt in Güstrow wieder in Richtung der Medaillenränge.

Bemerkenswert ist nach den ersten Rennen zur Deutschen Meisterschaft in Güstrow und Stralsund das Abschneiden der Nachwuchsfahrer: Janek Konzack landete zum zweiten Mal in den Top-6 und liegt im Gesamtklassement derzeit auf dem dritten Rang. In Stralsund schafften es mit Hyjek, Haupt und Konzack gleich drei Nachwuchshoffnungen in die Top-6.

Ergebnisse Speedway-DM, Finale 2, Stralsund/D:

1. Kevin Wölbert, 13+1* Punkt

2. Patrick Hyjek, 13

3. Valentin Grobauer, 12

4. Lars Skupien, 12

5. Tyler Haupt, 11

6. Janek Konzack, 11

7. Mario Häusl, 10

8. Jonny Wynant, 8

9. Mika Frehse, 7

10. Celina Liebmann, 6

11. Richard Geyer, 5

12. Hannah Grunwald, 5

13. Ben Iken, 3

14. Patricia Erhart, 2

15. Marlon Hegener, 2

16. Carl Wynant, 0

17. Leon Arnheim, 0

*Bonuspunkt für Tagessieg

Stand nach 2 von 4 Rennen:

1. Kevin Wölbert, 26 Punkte

2. Valentin Grobauer, 23

3. Janek Konzack, 22

4. Patrick Hyjek, 20

5. Lars Skupien, 18

6. Norick Blödorn, 16

7. Kai Huckenbeck, 14

8. Mario Häusl, 14

9. Hannah Grunwald, 14

10. Tyler Haupt, 13

11. Jonny Wynant, 13

12. Mika Frehse, 11

13. Celina Liebmann, 10

14. Ben Iken, 8

15. Carlos Gennerich, 7

16. Richard Geyer, 6

17. Marlon Hegener, 5

18. Patricia Erhart, 2

19. Leon Arnheim, 0

20. Carl Wynant, 0