Speedway-EM-Challenge als Aufzeichnung auf YouTube 22.05.2021 - 13:17 Von Manuel Wüst

Ben Ernst startet in der U19-Europameisterschaft. Der SEC-Challenge ist am Samstag ab 19 Uhr auf YouTube verfügbar

Zwei Speedwayrennen in EM-Wettbewerben werden am Samstag ausgetragen. Im tschechischen Pardubitz kämpft Erik Riss um den Einzug in die SEC-Serie, im ungarischen Nagyhalasz starten Ben Ernst und Erik Bachhuber.