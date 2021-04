Cardiff abgesagt: Der Speedway-GP-Kalender schrumpft

Nach den Absagen der Speedway-Grands-Prix in Terenzano und Teterow wurde nun auch der Jahreshöhepunkt in Cardiff gestrichen. Promoter IMG spricht weiter davon, dass es 2021 elf Events geben soll.

Der Speedway-Grand-Prix in Cardiff ist seit Jahren eines der Highlights im Terminkalender und lockt Fans aus aller Welt nach Wales. Im vergangenen Jahr musste der Event nach der weltweiten Corona-Verbreitung abgesagt werden, weil das Principality Stadium als Not-Krankenhaus eingerichtet worden war.

Für 2021 planten die GP-Macher Cardiff am 17. Juli, doch auch daraus wird nichts. «Wir sind sehr enttäuscht, den britischen Grand Prix absagen zu müssen» teilte Paul Bellamy von Promoter IMG mit. «Unser Team hat monatelang an mehreren Optionen einer Ausrichtung mit der walisischen Verwaltung und den Stadionbetreibern gearbeitet, um Fahrer und Fans aus aller Welt im Stadion begrüßen zu können. Wie auch immer, aufgrund der weiteren Unsicherheit, was die Regelungen um Abstandsgebote und Event-abhängige Restriktionen betrifft, können wir den Event nicht ausrichten.»

Mit Terenzano, Teterow und Cardiff sind bereits drei Events aus dem ursprünglichen Kalender gestrichen und nur noch acht übrig – davon einer ohne Austragungsort. IMG hat verlautbart, dass für 2021 weiterhin elf Grands Prix geplant sind, einen aktualisierten Kalender soll es in den kommenden Tagen geben.

Kalender Speedway-GP 2021, Stand 16. April:

5. Juni – Prag/Tschechien

19. Juni – noch offen

31. Juli – Breslau/Polen

7. August – Warschau/ Polen

14. August – Malilla/Schweden

28. August – Togliatti/Russland

11. September – Vojens/Dänemark

2. Oktober – Thorn/Polen