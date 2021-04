Speedway-WM-Qualis verschoben: Abensberg fällt weg

Die vier Qualifikationsrennen, in denen die Teilnehmer für den Speedway-Grand-Prix-Challenge ermittelt werden sollen, sind in den Juni verlegt. Abensberg wollte am Traditionstermin festhalten.

16 Fahrer schaffen es aus vier Qualifikationsrennen in den Speedway-GP-Challenge, die Top-Drei von diesem Event sind im Jahr darauf im Grand Prix dabei. Ursprünglich waren diese Rennen im Mai geplant, eines sollte am Pfingstmontag in Abensberg gefahren werden.

Laut Bekanntgabe des Motorrad-Weltverbands FIM werden die Qualifikationsrunden nun nicht im Mai gefahren, sondern stattdessen auf den 19. Juni verlegt. In Folge der Verlegung fallen die Strecken in Lamothe de Landerron und Abensberg aus dem Kalender, während die Austragungsorte im schottischen Glasgow und im kroatischen Gorican dabeibleiben. Als dritter Veranstalter wird Terenzano in die Bresche springen, obwohl der dort für Ende April geplante Grand-Prix-Auftakt abgesagt wurde. Ein Ausrichter für die vierte Qualifikationsrunde wird noch gesucht. Der Challenge ist am 21. August in Zarnovica in der Slowakei geplant.

Der traditionelle Renntermin am Pfingstmontag in Abensberg kann 2021 nicht wahrgenommen werden. «Wir bekommen keine behördliche Genehmigung für Pfingsten», stellt Sascha Dörner vom MSC Abensberg fest. «Am Termin für den Paar-Cup und Bayern-Cup im Juli halten wir fest.»

Qualifikationsrennen zum Speedway-GP 2022:

19. Juni – noch offen

19. Juni – Glasgow (GB)

19. Juni – Gorican (HR)

19. Juni – Terenzano (I)

21. August – Challenge Zarnovica (SK)

Kalender Speedway-GP 2021, Stand 20. April:

16. Juli – Prag/Tschechien

17. Juli – Prag/Tschechien

31. Juli – Breslau/Polen

7. August – Warschau/ Polen

14. August – Malilla/Schweden

28. August – Togliatti/Russland

11. September – Vojens/Dänemark

2. Oktober – Thorn/Polen

noch offen – noch offen