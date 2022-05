Discovery will das ultimative SGP-Fanerlebnis liefern

Der Speedway-GP in Gorican war ein gelungener Auftakt für den neuen Promoter Discovery. Dieser betont, dass es im Laufe dieser Saison noch einige aufregende Neuerungen geben wird.

Beim Grand Prix in Gorican führte erstmals Vermarkter Discovery das Kommando und brachte so manche Innovation. So konnte man eine ausführliche Berichterstattung vor und nach dem Grand Prix im Eurosportplayer verfolgen. Während des Rennens hatten die Fans die Möglichkeit, die Herzfrequenzen der Fahrer am Start zu beobachten.

Das TV-Erlebnis soll noch weiter gesteigert werden, Discovery wird zusätzliche Kamerablickwinkel einführen. Bei den größten GP-Events in Warschau und Cardiff werden Seilkameras zum Einsatz kommen, später in der Saison auch Kameras, die auf Schwenkarmen montiert sind. Kameras in den Boxen sollen den Fans während des Rennens einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Weiterhin soll zeitnah die neue Speedway-App mit Leben gefüllt werden. Diese soll das Live-Timing aus dem Qualifikationstraining, Rennergebnisse von jedem Speedway-GP sowie die neuesten Nachrichten und Informationen bieten.

© Pabijan Willkommen zum ersten Speedway-GP der Saison 2022 © Pabijan Willkommen in Gorican © Pabijan Willkommen in Gorican © Pabijan Bewley, Zmarzlik, Doyle, Michelsen © Pabijan Fricke, Bewley, Woffinden © Pabijan Lambert, Lindgren, Przedpelski, Fricke © Pabijan Fricke, Janowski, Woffinden © Pabijan Vaculik und Madsen © Pabijan Fricke, Lambert, Lindgren, Przedpelski © Pabijan Janowski und Madsen © Pabijan Michelsen und Dudek © Pabijan Woffinden, Zmarzlik, Lambert, Madsen © Pabijan Zagar und Fricke © Pabijan Bewley, Zmarzlik, Doyle © Pabijan Lambert, Holder, Dudek © Pabijan Janowski, Madsen, Vaculik, Dudek © Pabijan Janowski, Woffinden, Fricke, Bewley © Pabijan Lindgren, Lambert, Przedpelski, Fricke © Pabijan Michelsen und Holder © Pabijan Thomsen und Michelsen © Pabijan Przedpelski, Zmarzlik, Vaculik, Zagar © Pabijan Bewley, Thomsen, Vaculik © Pabijan Bewley und Dudek © Pabijan Michelsen, Madsen, Lindgren © Pabijan Madsen und Lambert © Pabijan Zagar und Woffinden © Pabijan Bartosz Zmarzlik siegt in Gorican © Pabijan Sieger Bartosz Zmarzlik © Pabijan Janowski, Zmarzlik, Michelsen © Pabijan Sieger Bartosz Zmarzlik Zurück Weiter

Das erste Highlight steht am kommenden Wochenende mit dem Grand Prix in Warschau an, zu dem über 50.000 Zuschauer erwartet werden. Der Pole Bartosz Zmarzlik, der den Auftakt in Gorican gewann, kann es kaum erwarten, zum ersten Mal seit 2019 ins polnische Nationalstadion zurückzukehren. «Das ist gut für den Speedway-Sport, es ist schön, wieder in Warschau zu sein», so der zweifache Weltmeister. «Was mit Discovery und ihren Plänen für den Speedway-GP passiert, ist professioneller und aufregender für die Leute.»

Auch Rekordweltmeister Tony Rickardsson, der die SGP4-Nachwuchsklasse aufbauen wird, ist vom Auftakt in Gorican angetan. «Nach so vielen Monaten, in denen wir von den Plänen von Discovery gehört haben, war es eine wahre Freude, sie in Kroatien in Wirklichkeit zu sehen. Die Boxen sind etwas Besonderes, und ich hatte vom TV-Studio einen super Blick auf den Vorstart, der sieht fantastisch aus», erzählte der Schwede. «Es war rundum eine großartige Show, ich freue mich darauf zu sehen, was sonst noch auf uns zukommt.»

François Ribeiro, Leiter von Discovery Sports Events, sagte: «Es war unglaublich befriedigend zu sehen, wie das Millennium-Stadion in Kroatien voll war und unsere Vision nach so vielen Monaten harter Arbeit Wirklichkeit wurde. Wir sind entschlossen, eine riesige Auswahl an Kamerawinkeln, Renndaten und Live-Informationen zu bieten. Egal, ob sie an der Rennstrecke oder zu Hause zuschauen, wir möchten, dass dies ein fesselndes Rennerlebnis ist.»