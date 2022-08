Livestream Breslau-GP: Vaculik zurück, Thomsen raus

Der Speedway-Grand-Prix macht am Samstag Station im polnischen Breslau. Mit Martin Vaculik kehrt ein Sieger zurück, mit Anders Thomsen fehlt ein weiterer verletzungsbedingt.

Andzejs Lebedevs, der Martin Vaculik in Cardiff ersetzte, wird in allen verbleibenden Rennen im Speedway-GP 2022 an den Start gehen. Der Lette wird ab sofort jedoch nicht mehr für den Slowaken fahren, sondern den Platz des Dänen Anders Thomsen einnehmen, der seine Saison für beendet erklärt hat. Vaculik, der den Grand Prix von Tschechien in Prag gewann, brach sich Ende Juli das Schulterblatt, musste in Cardiff passen und fiel in der Gesamtwertung auf den achten Platz zurück. Für Vaculik gilt es nun, sich wieder in die Top-Sechs zu fahren, die einen Start im Grand Prix 2023 garantieren. Sein Rückstand auf den Polen Maciej Janowski, der in der polnischen Liga für Breslau (Wroclaw) startet, beträgt nur sieben Punkte, was für Vaculik im Bereich des Möglichen liegen sollte.

Für Thomsen, der trotz GP-Sieg in Landsberg nur auf Rang 12 liegt, war der Kampf um die Top-Sechs mit neun Punkten Rückstand auf Janowski auch noch offen. Sein Beinbruch beim Challenge in Glasgow, wo er die Chance hatte, sich frühzeitig für den GP 2023 zu qualifizieren, beendete die Saison 2022 jedoch frühzeitig.



Sicher im Grand Prix 2023 sind nach dem Challenge am vergangenen Wochenende der Brite Daniel Bewley, der Australier Jack Holder und neu der Schwede Kim Nilsson. Der Australier Max Fricke könnte nachrücken, wenn Bewley in den Top-Sechs bleibt.

Der Kampf um die Top-Sechs gestaltet sich bei noch vier verbleibenden Rennen spannend, denn aktuell dürften sich nur WM-Leader Bartosz Zmarzlik und Leon Madsen sicher fühlen, während es vom dritten bis zum elften Rang eng zugeht. Zmarzlik, der nur den WM-Auftakt gewinnen konnte, aber bei sechs Grands Prix viermal ins Finale kam und damit in die Big-Points fuhr, führt die Wertung mit 22 Punkten Vorsprung an und ist derzeit auf Kurs, sich frühzeitig den Titel zu sichern. Wenn der Pole nicht extrem einbricht in den verbleibenden vier Events, von denen zwei in seiner Heimat ausgetragen werden, dürfte das dritte Gold für ihn zur Formsache werden.

Die Rennen aus Breslau werden live im kostenpflichtigen EurosportPlayer übertragen und von Norbert Ockenga und Martin Smolinski moderiert. Um 12.55 Uhr wird am Samstag, 27. August, das Qualifying gezeigt, das Rennen samt Vorberichten ab 18.30 Uhr.

Stand nach 6 von 10 Rennen:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 96 WM-Punkte

2. Leon Madsen (DK), 74

3. Patryk Dudek (PL), 65

4. Daniel Bewley (GB), 64

5. Fredrik Lindgren (S), 62

6. Maciej Janowski (PL), 60

7. Tai Woffinden (GB), 54

8. Martin Vaculik (SK), 53

9. Jason Doyle (AUS), 53

10. Mikkel Michelsen (DK), 52

11. Robert Lambert (GB), 52

12. Anders Thomsen (DK), 51

13. Jack Holder (AUS), 44

14. Max Fricke (AUS), 41

15. Pawel Przedpelski (PL), 22

16. Matej Zagar (SLO), 11

17. Kai Huckenbeck (D), 7

18. Andzejs Lebedevs (LV), 6

19. Maksym Drabik (PL), 4

20. Szymon Wozniak (PL), 3

21. Jan Kvech (CZ), 1

22. Tom Brennan (GB), 1