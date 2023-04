Leon Madsen hat einen Plan, um Zmarzlik zu besiegen

Leon Madsen fuhr 2019 eine starke Saison, wurde Europameister und Vizeweltmeister. Den Traum vom Speedway-WM-Titel konnte der Däne bisher nicht verwirklichen und wagt nun einen neuen Anlauf.

Leon Madsen kam als Europameister 2018 mit einer Wildcard in den Speedway-Grand-Prix und lieferte 2019 direkt ab. Drei Rennen gewann der Däne und verpasste am Ende den WM-Titel nur um zwei Zähler. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 fuhr Madsen solide und konnte erst im vergangenen Jahr wieder in die Medaillenränge zurückfahren und hinter Bartosz Zmarzlik zum zweiten Mal Vizeweltmeister werden.

Den fahrerischen Abstand zu Weltmeister Zmarzlik konnte Madsen im vergangenen Jahr nicht entscheidend verkürzen und den Polen im Kampf um den WM-Titel fordern. Während Zmarzlik sechsmal ins Finale fuhr und dreimal gewann, kam Madsen nur fünfmal in die Finalläufe. «Definitiv muss man regelmäßig ins Finale fahren, um Weltmeister zu werden. Das ist unser Ziel, denn wir alle wissen, dass Zmarzlik der Mann ist, den es zu schlagen gilt», so Madsen. «Er ist sehr gut, aber ich war 2019 dicht an ihm dran. Ich muss permanent auf meinem besten Level sein, um ihn zu fordern.»

Um die Lücke auf Zmarzlik zu schließen, wurde im Team von Madsen hart gearbeitet, dieses Jahr vertraut er auf Motoren von Tuner Brian Karger. «Wir haben an den Bikes ein paar Dinge geändert, bisher sieht es ganz gut aus. Auch bei den Starts scheine ich mich zu verbessern. Natürlich wäre ich gerne der Gejagte, doch es ist nicht nur Bartek, der stark ist. Es gibt im GP einige starke Fahrer, die das Zeug haben, um den WM-Titel mitzufahren. Ich muss mich auf mich fokussieren und vertraue auf mein Material und Team.»

2022 kam Madsen solide in die Saison, verlor dann aber ab dem dritten Grand Prix deutlich an Boden auf Zmarzlik und will in diesem Jahr vermeiden, dass er wieder einem Rückstand hinterherfahren muss. Um bestens vorbereitet zu sein, wird er nur in der polnischen Liga, der Europa- und Weltmeisterschaft starten.



Der Grand Prix beginnt am kommenden Samstag im kroatischen Gorican und umfasst zehn Veranstaltungen.