Speedway-GP Prag: Doppelevent mit Junioren des SGP2 02.06.2023 - 15:30 Von Manuel Wüst

© Pabijan Der Veranstalter in Prag hofft auf ein prall gefülltes Stadion

In Prag ist der erste Doppelevent der Speedway-GP-Saison 2023: Den Auftakt machen am Freitag die U21-Fahrer, am Samstag ist Grand Prix Nummer 3. Zu sehen ist die gesamte Action in Deutschland im Livestream.