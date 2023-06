Teterow-GP: Bartosz Zmarzlik siegt vor zwei Aussies

Bartosz Zmarzlik hat den Speedway-Grand-Prix von Deutschland in Teterow vor den Australiern Jason Doyle und Jack Holder gewonnen. Kai Huckenbeck kam als Wildcard-Fahrer über den letzten Platz nicht hinaus.

Gemeinsam machten sich FIM-Boss Armando Castagna und der Teterower Clubchef Adi Schlaak auf den Weg zur Siegerehrung, nachdem der Grand Prix von Deutschland über die Bühne gegangen war. Die Bahn in der Bergring Arena hatte gehalten, wenngleich sie keine spektakulären Rennen zuließ und die meisten Läufe bereits nach der ersten Kurve entschieden waren. Es zeigte sich, dass der innere rote Startplatz, und im späteren Rennverlauf auch der äußere gelbe, am besten funktionierten.

Nach Abschluss der 20 Vorläufe führte Bartosz Zmarzlik die Wertung mit 13 Punkten an und war auch der Einzige, der vom blauen Startplatz einen Lauf gewinnen konnte. Die große Überraschung in den Top-Acht war der Schwede Kim Nilsson, der in Teterow den ersten Laufsieg seiner GP-Karriere holte und trotz nur sieben Punkten aus den Vorläufen ins Halbfinale einziehen konnte. Zu den Fahrern, die die Top-Acht, und damit auch die Chance auf Big-Points in der WM-Wertung, verpassten, gehörte unter anderen der Schwede Fredrik Lindgren, der vor dem Teterow-GP auf Rang 2 in der WM lag, und der Sieger des Prag-GP, Martin Vaculik.

Im ersten Halbfinale setzte sich Zmarzlik vom Start weg in Front und kurzzeitig lag Robert Lambert auf dem zweiten Rang, doch der Brite fiel zurück und Jason Doyle folgte Zmarzlik ins Finale.

Im zweiten Semifinale würgte Daniel Bewley sein Bike am Start ab und wurde disqualifiziert. Beim Start mit drei Fahrern zog Jack Holder in Front; als Leon Madsen dem Schweden Kim Nilsson die Tür innen aufließ, zog dieser am Dänen vorbei und stand mit Holder im Finale.

Der Endlauf war eine klare Angelegenheit für Zmarzlik, der Doyle und Holder auf die Plätze verwies und erstmals in Teterow gewann. Der einzige deutsche Vertreter Kai Huckenbeck kam in den Vorläufen dreimal als Dritter und zweimal als Letzter ins Ziel und schloss das Rennen mit nur drei Punkten auf Platz 16 ab.

Zmarzlik baute seine Führung in der Gesamtwertung auf beachtliche zwölf Punkte Vorsprung aus, neuer WM-Zweiter ist Jack Holder.

Ergebnisse Speedway-GP Teterow/D:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 20 WM-Punkte/13 Vorlaufpunkte

2. Jason Doyle (AUS), 18/9

3. Jack Holder (AUS), 16/10

4. Kim Nilsson (S), 14/7

5. Leon Madsen (DK), 12/9

6. Anders Thomsen (DK), 11/9

7. Robert Lambert (GB), 10/10

8. Daniel Bewley (GB), 9/11

9. Tai Woffinden (GB), 8/7

10. Martin Vaculik (SK), 7/7

11. Patryk Dudek (PL), 6/7

12. Fredrik Lindgren (S), 5/5

13. Maciej Janowski (PL), 4/5

14. Max Fricke (AUS), 3/4

15. Mikkel Michelsen (DK), 2/4

16. Kai Huckenbeck (D), 1/3



Semifinale 1: 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Jason Doyle, 3. Anders Thomsen, 4. Robert Lambert



Semifinale 2: 1. Jack Holder, 2. Kim Nilsson, 3. Leon Madsen, 4. Daniel Bewley



Finale: 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Jason Doyle, 3. Jack Holder, 4. Kim Nilsson

Stand nach 4 von 10 Rennen:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 70 Punkte

2. Jack Holder (AUS), 58

3. Jason Doyle (AUS), 54

4. Fredrik Lindgren (S), 52

5. Martin Vaculik (SK), 48

6. Leon Madsen (DK), 42

7. Robert Lambert (GB), 42

8. Daniel Bewley (GB), 41

9. Tai Woffinden (GB), 32

10. Max Fricke (AUS), 27

11. Mikkel Michelsen (DK), 24

12. Anders Thomsen (DK), 23

13. Patryk Dudek (PL), 23

14. Maciej Janowski (PL), 21

15. Kim Nilsson (S), 20

16. Bartlomiej Kowalski (PL), 4

17. Matej Zagar (SLO), 1

18. Vaclav Milik (CZ), 1

19. Kai Huckenbeck (D), 1