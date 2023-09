Vojens-GP im Livestream: Ein oder zwei Weltmeister?

Mindestens ein, möglicherweise sogar zwei polnische Speedway-Weltmeister werden am Wochenende in Vojens gekürt. Die deutschen Fans dürfen sich sowohl im SGP2 als auch im SGP auf einen deutschen Fahrer freuen.

Mit dem SGP2 und SGP findet an diesem Wochenende auf der traditionsreichen Strecke in Vojens, unweit der deutsch-dänischen Grenze, der letzte Doppelevent der Saison 2023 statt. Im SGP2 am Freitag ist Norick Blödorn als Stammfahrer dabei. Der Deutsche U21-Meister liegt nach einem elften Platz beim Auftakt in der tschechischen Hauptstadt Prag und Platz 6 in Landsberg (Gorzow) in Polen derzeit auf dem siebten Gesamtrang. Eine WM-Medaille dürfte für Blödorn außer Reichweite sein, ein Platz unter den Top-Acht ist aber im Bereich des Machbaren. Gekürt wird in Vojens auf jeden Fall der neue SGP2-Champ, der U21-Weltmeister 2023. Mateusz Cierniak hat nach zwei Siegen 40 Punkte auf dem Konto und hält einen Vorsprung von zehn Zählern auf seine Verfolger Keynan Rew (Australien) und Bartlomiej Kowalski, die beide 30 Punkte haben.

Während im SGP2 in Vojens definitiv der neue Weltmeister gekrönt wird, könnte auch im SGP am Samstag der Pole Bartosz Zmarzlik vorzeitig seinen vierten Weltmeistertitel einfahren. Zmarzlik hält nach acht WM-Rennen 24 Punkte Vorsprung. Da je Event maximal 20 WM-Punkte vergeben werden, muss Zmarzlik seinen Punktevorsprung in Vojens nur verteidigen, oder kann sogar drei Punkte gegenüber Fredrik Lindgren einbüßen, um sich vorzeitig den WM-Titel zu sichern.

Spannender und offener gestaltet sich der Kampf um die Medaillen, in dem Lindgren derzeit mit 114 Punkten auf dem zweiten Rang vor dem Slowaken Martin Vaculik (105) liegt. Der Australier Jack Holder, der nach dem verpassten Grand Prix in Lettland in Cardiff aufs Podest fuhr und derzeit bei 97 Punkten liegt, hat ebenfalls noch Chancen. In den Grand Prix in Vojens wurde auch Kai Huckenbeck berufen, der als dritter Nachrücker zum Zug kommt, nachdem Anders Thomsen, Tai Woffinden und Maciej Janowski verletzt ausfallen.

Die Rennen aus Vojens werden wie gewohnt live bei Streaming-Anbieter Discovery Plus übertragen. Am Freitag startet die Übertragung des SGP2-Rennens um 18:55 Uhr. Am Samstag wird zunächst das Qualifying zum SGP ab 12:55 Uhr gezeigt, die Übertragung des Rennens am Samstagabend startet ab 18:30 Uhr mit Vorberichten.

Stand SGP nach 8 von 10 Rennen:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 138 Punkte

2. Fredrik Lindgren (S), 114

3. Martin Vaculik (SK), 105

4. Jack Holder (AUS), 97

5. Jason Doyle (AUS), 87

6. Daniel Bewley (GB), 86

7. Robert Lambert (GB), 83

8. Leon Madsen (DK), 75

9. Max Fricke (AUS), 65

10. Tai Woffinden (GB), 64

11. Patryk Dudek (PL), 58

12. Maciej Janowski (PL), 43

13. Mikkel Michelsen (DK), 42

14. Anders Thomsen (DK), 36

15. Kim Nilsson (S), 36

16. Andzejs Lebedevs (LV), 21

17. Jacob Thorssell (S), 6

18. Bartlomiej Kowalski (PL), 4

19. Szymon Wozniak (PL), 1

20. Kai Huckenbeck (D), 1

21. Matej Zagar (SLO), 1

22. Vaclav Milik (CZ), 1

23. Francis Gusts (LV), 1

Stand SGP2 nach 2 von 3 Rennen:

1. Mateusz Cierniak (PL), 40 Punkte

2. Keynan Rew (AUS), 30

3. Bartlomiej Kowalski (PL), 30

4. Emil Breum (DK), 26

5. Damian Ratajczak (PL), 25

6. Mathias Pollestad (N), 22

7. Norick Blödorn (D), 17

8. Philipp Hellström-Bängs (S), 17

9. Casper Henriksson (S), 15

10. Gustav Grahn (S), 12

11. Esben Hjerrild (DK), 12

12. Nicolai Heiselberg (DK), 10

13. Anders Rowe (GB), 9

14. Oskar Paluch (PL), 7

15. Francis Gusts (LV), 6

16. Anze Grmek (SLO), 5

17. Petr Chlupac (CZ), 5

18. Daniel Klima (CZ), 4