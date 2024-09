SGP Thorn: Das Saisonfinale aus Polen im Livestream

Mit Bartosz Zmarzlik steht der Speedway-Weltmeister 2024 bereits vor dem letzten Grand Prix fest; im SGP2 hat Wiktor Przyjemski beste Chancen, U21-Champion zu werden. Beide Rennen werden live im Stream übertragen.

Im polnischen Thorn (Torun) fallen am Wochenende die letzten Entscheidungen im Speedway-GP und SGP2, der U21-Weltmeisterschaft. Während sich das Feld bereits weitgehend sortiert hat und mit Bartosz Zmarzlik seit dem Rennen in Dänemark der Weltmeister des Jahres 2024 feststeht, geht es vor allem um den sechsten Gesamtrang, der einen GP-Platz für 2025 garantiert, sowie die Silber- und Bronzemedaille. Robert Lambert hat mit 137 Punkten die besten Karten Silber einzufahren und sich vor Fredrik Lindgren (127) zu behaupten. Lindgren hingegen könnte noch von Martin Vaculik (114) und Daniel Bewley (111) eingeholt werden.

Im Duell um den sechsten Rang wird Mikkel Michelsen erneut verletzt fehlen und so könnte Jack Holder, der vier Punkte hinter dem Dänen liegt, vorbeiziehen. Auch Dominik Kubera könnte bei einem Einzug ins Finale noch auf den sechsten Rang vorstoßen.

Im SGP2 am Freitagabend sehen wir das dritte und letzte Finalrennen, in der Gesamtwertung führt Wiktor Przyjemski acht Punkt vor Nazar Parnitskyi. Przyjemski kann mit dem Einzug ins Finale in Thorn triumphieren und einen weiteren Titel zu seiner beeindruckenden Sammlung hinzufügen. Mit 19 Jahren konnte der Pole bereits im vergangenen Jahr die U19-Europameisterschaft und mit Polen dreimal die U21-Team-WM, zweimal die U23-Team-EM sowie die normale Team-EM gewinnen. Debütieren wird in Thorn der US-Amerikaner Slater Lightcap, der den verletzten Sebastian Szostak ersetzt.

Die Rennen aus Thorn werden wie gewohnt im Livestream bei Discovery+ gezeigt. Am Freitag startet die Übertragung des SGP2-Saisonfinals um 18:55 Uhr. Am Samstag wird das Qualifying zum Grand Prix um 14:55 Uhr und das Rennen am Abend ab 18:30 Uhr übertragen.

SGP-Stand nach 10 von 11 Rennen:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 159 Punkte

2. Robert Lambert (GB), 137

3. Fredrik Lindgren (S), 127

4. Martin Vaculik (SK), 114

5. Daniel Bewley (GB), 111

6. Mikkel Michelsen (DK), 101

-------------------------------------------------

7. Jack Holder (AUS), 97

8. Dominik Kubera (PL), 88

9. Leon Madsen (DK), 76

10. Andzejs Lebedevs (LV), 75

11. Max Fricke (AUS), 64

12. Kai Huckenbeck (D), 58

13. Szymon Wozniak (PL), 56

14. Jason Doyle (AUS), 47

15. Maciej Janowski (PL), 46

16. Jan Kvech (CZ), 41

17. Tai Woffinden (GB), 23

18. Patryk Dudek (PL), 12

19. Rasmus Jensen (DK), 9

20. Anders Thomsen (DK), 7

21. Kim Nilsson (S), 7

SGP2-Stand nach 2 von 3 Rennen:

1. Wiktor Przyjemski (PL), 38 Punkte

2. Nazar Parnitskyi (UA), 30

3. Mikkel Andersen (DK), 28

4. Sebastian Szostak (PL), 25

5. Bartosz Banbor (PL), 23

6. Mathias Pollestad (N), 23

7. Philip Hellström-Bängs (S), 22

8. Jakub Krawczyk (PL), 20

9. Bastian Pedersen (DK), 14

10. Francis Gusts (LV), 14

11. William Dreier (DK), 13

12. Casper Henriksson (S), 11

13. Leon Flint (GB), 11

14. Villads Nagel (DK), 11

15. Jesper Knudsen (DK), 6

16. Anton Jansson (S), 2

17. Nikita Kaulins (LV), 1

18. Samy van Dyck (S), 0