Dan Bewley: Ist der nächste Schritt eine WM-Medaille?

Mit einer starken zweiten Saisonhälfte eroberte Dan Bewley den vierten Rang in der Speedway-Weltmeisterschaft 2024 und gewann zum zweiten Mal in seiner Laufbahn den Grand Prix in Cardiff. Gelingt 2025 eine Steigerung?

Dan Bewley kann in den vergangenen Jahren auf einige Erfolge zurückblicken: Dreimal in Folge gewann er die Britische Meisterschaft, siegte mit Großbritannien 2021 und 2024 beim Speedway der Nationen und triumphierte in vier Grands Prix. Beachtlich: Er stand nur sechsmal im Finale und jedes Mal auf dem Podium.

Mit seinem Triumph in Cardiff konnte der 25-Jährige nach durchwachsenem Auftakt seine GP-Saison auf Kurs bringen. «Die zweite Hälfte der Saison war deutlich besser. Zum Ende hin hatte ich einige Finaleinzüge und konnte mich konstant vorne platzieren», blickte der Engländer auf die Saison 2024 zurück, die er mit gebrochenem Fuß und einer Verletzung am Daumen angeschlagen begann. Am Ende landete er auf dem vierten Gesamtrang und sicherte damit seinen Platz in der diesjährigen Weltmeisterschaft.

Fehlen wird in diesem Jahr der Grand Prix in Cardiff, den Bewley bereits zweimal gewann. Stattdessen wird in Manchester, wo der Rotschopf in der britischen Liga seine sportliche Heimat hat, ein Doppel-GP gefahren. «Es ist ein Unterschied, ob man zur Liga in Manchester fährt oder zu einem GP, aber das ist überall so. Das ist meine Heimbahn, ich kenne dort alles und bin mit allem vertraut. Zugleich muss man sich aber auch bewusst machen, dass ein GP etwas anderes ist.»

Auf ungewohntes Terrain begab sich Bewley im Februar, als er mit einer britischen Auswahl in die USA reiste und in Bakersfield einen Ländervergleich bestritt. «Es ist eine ganz andere Atmosphäre dort, es kamen rund um das Meeting so viele Fans zu mir, die die GP verfolgen und es war schön zu sehen, wie viele Fans der Sport dort hat. Es wäre cool, eines Tages dort einen GP zu haben», erinnert sich Bewley an den Trip in die Vereinigten Staaten.



Die Zielsetzung für die am 3. Mai in Landshut beginnende GP-Saison ist klar: Bewley will seine erste WM-Medaille erobern.