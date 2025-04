Lukas Fienhage: «Halte von Janek Konzack sehr viel»

«Speedway in den Mai» heißt es am 30. April, wenn die MSC Cloppenburg Fighters zum ersten Rennen in der neugegründeten 2. Speedway-Bundesliga starten. Kapitän Lukas Fienhage lobt auch seinen Team-Kameraden Janek Konzack.

Der MSC Cloppenburg ist ein rühriger deutscher Speedwayclub. Früher war man bekannt durch seine Hochgeschwindigkeits-Langbahn an der Friesoyther Straße. Aber als die damals nach Höherem strebenden Fußballer des BV Cloppenburg oder besser gesagt deren erfolgsversessene Funktionäre im Jahr 2005 die Bahnsportler endgültig aus ihrer Heimat verdrängt hatten, schien es aus zu sein mit dem Bahnsport in der Soestestadt im Oldenburger Münsterland.

Doch es kam ganz anders. Fünf Jahre später zog der MSC unter der Führung seines jahrzehntelangen Vorsitzenden Günther Hegger in sein neues Speedway-Stadion, die MSC Arena Cloppenburg an der Boschstraße im Stadtteil Emstekerfeld, ein. Seitdem gibt es in der urigen Location im September als jeweiligen Saison-Höhepunkt das internationale Speedway-Event «Night of the Fights» zu sehen und das immer vor total vollen Rängen.

Darüber hinaus ist der MSC Cloppenburg auch in der Nachwuchsförderung und mit seinen Teams in den nationalen Meisterschaften erfolgreich. Zuletzt holten sich die «MSC Cloppenburg Fighters» 2024 den Speedway Team Cup.

Und die Fußballer? Der ach so ruhmreiche BVC, deren Männer, unter anderem der spätere Trainer von Borussia Dortmund, Edin Terzic, einst in der Regionalliga Nord und die Frauenmannschaft in der Ersten und Zweiten Bundesliga spielten, zog vor der Saison 2020/21 seine Teams aufgrund einer Insolvenz vom Spielbetrieb zurück. Derzeit spielt der BVC in der sechstklassigen Landesliga Weser-Ems.

2025, in seinem 75. Jubiläumsjahr, hat der amtierende MSC-Vorstand mit Präsident Lothar Koopmann, dem 2. Vorsitzenden Manfred Bäker, Syndikus Markus Strehle, Sport- und Rennleiter Stefan Timme, Schatzmeister Manfred Schene und Schriftführer Tim Bahlmann für die kommende Saison wieder einige Veranstaltungen auf den Weg gebracht. Am 26. April richten die Soestestädter den ADAC Weser-Ems Cup aus und einen Tag später die Talents Team Trophy. Bei beiden Nachwuchsrennen ist der Eintritt frei.

Drei Tage später, am 30. April, wird in Cloppenburg und umzu nicht nur in den Mai getanzt, sondern auch unter dem Motto «Speedway in den Mai» der Auftakt zur neugegründeten 2. Bundesliga gefahren. Gegner für die Niedersachsen sind die Teams vom MC Bergring Teterow, MSC Olching mit Langbahn-Weltmeister Martin Smolinski und das Inn-Isar-Racing-Team. Die DMV White Tigers Diedenbergen haben erstmal Pause.

Die weiteren Termine für die Cloppenburg Fighters in Liga zwei sind am 10. Mai in Teterow, am 25. Mai in Meißen, am 20. Juli in Olching und am 21. September zum Liga-Abschluss in Diedenbergen. MSC-Teammanagerin Selina Schumacher hat für ihr Team die Parole ausgegeben: «Unser Ziel ist nach dem Gewinn des Team Cups im Vorjahr auch der Titel in der Zweiten Bundesliga.»

Kapitän der Cloppenburg Fighters ist Lukas Fienhage. SPEEDWEEK.com sprach mit dem 25-Jährigen, der derzeit in Südfrankreich lebt und arbeitet.

Hallo Lukas, du konntest beim Trainingsauftakt deines Teams wegen deiner Verpflichtungen in Frankreich nicht dabei sein. Wie lief es bei dir inzwischen dort?

Das erste Rennen hier in Frankreich lief für mich nicht ganz nach Plan, aber trotzdem recht zufriedenstellend mit Platz vier. Unser erstes Ligarennen haben wir jetzt gewonnen. Ich habe zwölf Punkte geholt, da kann ich nicht klagen. Meine Starts waren gut, aber ich habe auch Fehler gemacht, die mich ein, zwei Punkte gekostet haben.

Und am 30. April geht es mit der Zweiten Bundesliga los. Welches Gefühl hast du?

Wir haben ein Superteam und streben den Titel an. Ich freue mich, dass ich der Kapitän sein darf von so einem jungen und tollen Team mit Jonny Wynant an Position zwei und dann mit Janek Konzack, dem Aufsteiger aus der 250er-Klasse, von dem ich sehr, sehr viel halte. Ich sehe ihn als ein großes deutsches Nachwuchstalent an. Er kann in Zukunft noch für viel Furore sorgen kann.

Für Janek fährt jetzt ein Junge mit einem prominenten Nachnamen, nicht wahr?

Ja, wir mussten Janeks Position neu besetzen und zwar mit Niklas Bager, dem Sohn von der Managerin des MSC Brokstedt, Sabrina Harms. Niklas’ Vater ist Henning Bager, der war früher selbst aktiver Fahrer in Dänemark und England. Ich denke, bei Niklas stimmen alle Voraussetzungen, aber wir lassen ihm alle Zeit der Welt, ohne Druck.

Was ist, wenn du mal nicht fahren kannst?

Dann ersetzt mich Nicklas Aagaard. Und Carl Wynant und Thies Schweer gehören ja auch noch zum Team.

Am 5. September findet ja wieder euer jährlicher Saisonhöhepunkt, die «Night of the Fights», in der MSC-Arena statt. Freust du dich schon darauf?

Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich dabei sein kann.

Teams Speedway 2. Bundesliga:

MSC Cloppenburg Fighters: Lukas Fienhage, Nicklas Aagaard, Jonny Wynant, Janek Konzack, Niklas Bager, Carl Wynant, Thies Schweer. Teammanagerin Selina Schumacher.

MSC Olching: Valentin Grobauer, Martin Smolinski, Patrik Hyjek, Mario Häusl, Patricia Erhart, Sebastian Adorjan, Carlos Gennerich, André Damian. TM Joachim Neumaier.

DMV White Tigers Diedenbergen: Sandro Wassermann, Levin Cording, Julian Kuny, Julien Walter, Morris San Millan, Kimi Weber, Mike Jarczewski, Nikita Alyani. TM Christian Endrich.

MC Bergring Teterow: Hannah Grunwald, Mika Frehse, Tim Arnold, Danny Krankowski, Jenny Apfelbeck, Nick Colin Haltermann, Marcel Sebastian. TM Stephan Lönnies.

Inn-Isar-Racing-Team: Sebastian Kössler, Celina Liebmann, Richard Geyer, Bruno Thomas, Mario Niedermeier, Lukas Wegner, Levi Böhme. TM Jürgen Liebmann.