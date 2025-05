Warschau: Triumph für Jack Holder – Brady Kurtz führt

Der Australier Jack Holder gewinnt den Speedway-GP in Warschau. Sein Landsmann Brady Kurtz übernahm die WM-Führung, nachdem der Pole Bartosz Zmarzlik das Finale verpasste.

Der zweiten Speedway-GP der Saison 2025 wurde vor prächtiger Kulisse in der polnischen Hauptstadt Warschau ausgetragen. Am Vortag des großen GP-Event im PGE-Narodowy-Stadion wurde bereits das Qualifying und das zweite Sprint-Race der Saison ausgetragen. Der Tscheche Jan Kvech konnte sich hier die vier WM-Punkte als Sieger des Sprint-Race sichern.

Kvech konnte im Rennen von dieser Form aber nicht profitieren. Nach drei Nullern landete der Tscheche trotz der ersten Startplatzwahl nur auf Rang 14. Besser lief der Abend für die beiden Australier Jack Holder und Brady Kurtz, die die Wertung nach den 20 Vorläufen anführten und direkt ins Finale einzogen.

Der große Pechvogel des Abends in den Vorläufen war Jason Doyle. Der Weltmeister des Jahres 2017 stürzte im 15. Lauf des Abends und wurde mit Verdacht auf Beinbruch im Krankenwagen abtransportiert.

Im ersten Last-Chance-Qualifier setzte sich Dominik Kubera vom weißen Startplatz aus direkt in Front und lies seinen Verfolgern nicht den Hauch einer Chance. Im zweiten Qualifier ging im ersten Anlauf zunächst Anders Thomsen in der Startkurve zu Boden. Der Lauf wurde daraufhin abgebrochen.

Leidtragender war neben dem gestürzten Thomsen auch der Schwede Fredrik Lindgren, der das Feld aus der ersten Kurve angeführt hatte. Im Wiederholungslauf mit allen vier Fahrern konnte Lindgren seinen guten Start nicht wiederholen. Wildcardfahrer Patryk Dudek qualifizierte sich als zweiter Pole aus den Last-Chance-Läufen für das Finale.

Den Hoffnungen der polnischen Fans auf einen Landsmann als Sieger machten dann die Australier einen Strich durch die Rechnung. Vom blauen Startplatz setzte sich Holder vom Start weg in Front und der von innen gestartete Kurtz schnappte sich bei der Einfahrt in die zweite Kurve den zweiten Rang und komplettierte damit den australischen Doppelsieg in Warschau.

Für Kai Huckenbeck endete der zweite Grand Prix der Saison ebenso enttäuschend wie der WM-Auftakt in Landshut. Der Werlter konnte auch teils gute Starts nicht in Laufergebnisse ummünzen und holte in den Vorläufen nur zwei Zähler, was in der Endabrechnung Platz 16 bedeutete.

Der nächste Grand Prix findet Ende Mai in Prag statt, wo auch das Finale des SGP3, der 250ccm-Weltmeisterschaft, ausgetragen wird.

Ergebnisse Speedway Grand Prix Warschau/PL:

1. Jack Holder (AUS), 20 WM-Punkte/ 14 Vorlaufpunkte

2. Brady Kurtz (AUS), 18/13

3. Patryk Dudek (PL), 16/10

4. Dominik Kubera (PL), 14/6

5. Andzejs Lebedevs (LV), 12/11

6. Robert Lambert (GB), 11/9

7. Fredrik Lindgren (S), 10/10

8. Bartosz Zmarzlik (PL), 9/9

9. Max Fricke (AUS), 8/6

10. Anders Thomsen (DK), 7/6

11. Mikkel Michelsen (DK), 6/6

12. Jason Doyle (AUS), 5/5

13. Dan Bewley (GB), 4/5

14. Jan Kvech (CZ), 3/3

15. Martin Vaculik (SK), 2/3

16. Kai Huckenbeck (D), 1/2

17. Mateusz Cierniak (PL), 0/1

18. Bartlomiej Kowalski (PL), 0/1

Last-Chance-Qualifier 1: 1. Kubera, 2. Lebedevs, 3. Zmarzlik, 4. Fricke.

Last-Chance-Qualifier 2: 1. Dudek, 2. Lambert, 3. Lindgren, 4. Thomsen.

Finale: 1. Holder, 2. Kurtz, 3. Dudek, 4. Kubera.

Sprint-Race: 1. Kvech, 2. Kurtz, 3. Lambert, 4. Bewley.

Stand nach zwei von zehn Grands Prix:

1. Brady Kurtz (AUS), 38 WM-Punkte

2. Bartosz Zmarzlik (PL), 33

3. Andzejs Lebedevs (LV), 29

4. Jack Holder (AUS), 28

5. Dominik Kubera (PL), 25

6. Robert Lambert (GB), 24

7. Dan Bewley (GB), 23

8. Fredrik Lindgren (S), 22

9. Max Fricke (AUS), 18

10. Patryk Dudek (PL), 16

11. Anders Thomsen (DK), 14

12. Jan Kvech (CZ), 12

13. Mikkel Michelsen (DK), 10

14. Martin Vaculik (SK), 8

15. Jason Doyle (AUS), 8

16. Erik Riss (D), 2

17. Kai Huckenbeck (D), 2