Jakub Jamrog (PL) gewinnt «Master of Speedway»

Jakub Jamrog gewinnt in Moorwinkelsdamm

Das 27. «Master of Speedway» im niedersächsischen Moorwinkelsdamm gewann der Pole Jakub Jamrog vor Nicolai Klindt (DK) und Olegs Mihailovs (LV). Bester Deutscher bei diesem Flutlichtrennen war Norick Blödorn .

Bei kühlen Temperaturen fand das diesjährige Flutlichtrennen «Master of Speedway» des MSC Moorwinkelsdamm statt. Der Club hatte die 364 m lange Bahn in der SVG-AG Arena am Linsweger Weg im Bockhorner Ortsteil, liebevoll Mowidamm genannt, im Vorfeld ordentlich auf Vordermann gebracht.

Mit Lukas Fienhage, Norick Blödorn und Jonny Wynant waren nur drei Deutsche im 16er-Feld in der Friesischen Wehde am Start. Nach den 16 Vorläufen hatte der Lette Francis Gusts mit zwölf Punkten die Nase vorne. Nur einen Zähler schlechter Blödorn vor dem Dänen Nicolai Klindt (9) und dem punktgleichen Polen Jakub Jamrog sowie Fienhage vom MSC Cloppenburg mit acht Punkten. Sein Zweitligakollege Wynant war bis dahin mit neun Punkten Neunter.

Das Semifinale 1 gewann Olegs Mihailovs (LV) vor Jakub Jamrog, damit waren beide für das Finale qualifiziert. Die Letten Jevgenijs Kostygovs und Francis Gusts waren raus. Im zweiten Semifinale setzte sich der Däne Nicolai Klindt gegen den Schweden Noel Wahlquist durch. Norick Blödorn und Lukas Fienhage verpassten das Finale.

Das Finale war eine Sache für Jakub Jamrog. Der 33-jährige Pole, der in der Metalkas 2. Extraliga fährt, setzte sich gegen Klindt durch und gewann zum ersten Mal in Moorwinkelsdamm das Masters-Rennen. Auf Platz 3 folgte Mihailovs vor Wahlquist auf vier.

Ergebnisse «Master of Speedway» Moorwinkelsdamm:

1. Jakub Jamrog (PL), 9 Vorlaufpunkte

2. Nicolai Klindt (DK), 9

3. Olegs Mihailovs (LV), 7

4. Noel Wahlquist (S), 6

5. Norick Blödorn (D), 11

6. Jevgenijs Kostygovs (LV), 7

7. Francis Gusts (LV), 12

8. Lukas Fienhage (D), 8

9. Jonny Wynant (D), 6

10. Jesper Knudsen (DK), 5

11. Tim Sörensen (DK), 5

12. Rene Bach (DK), 5

13. Mathias Tresarrieu (F), 3

14. Sam Jensen (DK), 2

15. Antoni Kawczynski (PL), 1

16. Krzystow Lewandowski (PL), 0

B-Gruppe: 1. Janek Konzack (MSC Cloppenburg), 12 Punkte. 2. Carl Wynant (MSC Cloppenburg), 10. 3. Tim Arnold (MSV Herxheim), 7. 4. Jeffrey Sijbesma (MSC Moorwinkelsdamm), 5. 5. Nynke Sijbesma (MSC Moorwinkelsdamm), 2. 6. Tom Meyer (MSC Cloppenburg,), 0.