GB: Robert Lambert stoppt Serie von Dan Bewley

Robert Lambert ist neuer britischer Speedwaymeister, nachdem er in einem fantastischen Finallauf das bessere Ende für sich erzielen konnte. Vizemeister Charles Wright sicherte sich die Wildcard für den Doppel-GP im Juni.

Mit der historischen Chance, zum vierten Mal in Folge nach 2022, 2023 und 2024 die britische Meisterschaft zu gewinnen, ging Dan Bewley ins diesjährige Finale der Landesmeisterschaft. Vor ihm gelang dies lediglich Barry Briggs, der von 1964 bis 1967 britischer Meister wurde.

Bewley tat in den Vorläufen nur das Nötigste, um sich für das entscheidende Tagesfinale zu qualifizieren und holte wie Großbritanniens zweiter GP-Pilot Robert Lambert 14 Punkte in den Vorläufen. Beim direkten Aufeinandertreffen der beiden Protagonisten hatte Bewley in den Vorläufen noch triumphiert, doch im Finale sollte sich das Blatt wenden. Zu Bewley und Lambert gesellten sich über denn Hoffnungslauf Chris Harris und Charles Wright, die sich gegen Adam Ellis und Anders Rowe durchsetzen konnten.

Was die vier Fahrer des Finallaufs dann auf der Bahn zeigten, ließ das Herz eines jeden Speedwayfans höher schlagen. Gleich mehrfach wechselte die Führung und innerhalb der vier Runden hatte jeder von ihnen kurz die Nase vorne.

Auf dem Zielstrich triumphierte dann Lambert vor Wright und Bewley, der es mit dem dritten Rang verpasste, zu Barry Briggs aufzuschließen. Da Lambert und Bewley bereits fest im Speedway-GP stehen, wird Vizemeister Wright als Wildcardfahrer beim Doppel-GP am 13. und 14. Juni in Manchester dabei sein.

Ergebnisse britische Meisterschaft, Manchester/GB:

1. Robert Lambert, 14 Vorlaufpunkte

2. Charles Wright, 13

3. Dan Bewley, 14

4. Chris Harris, 10

5. Adam Ellis, 10

6. Anders Rowe, 9

7. Dan Thompson, 9

8. Daniel King, 8

9. Craig Cook, 7

10. Leon Flint, 6

11. Tom Brennan, 6

12. Steve Worrall, 6

13. Connor Mountain, 5

14. Jason Edwards, 3

15. Drew Kemp, 2

16. Vinnie Ford, 0

Hoffnungslauf: 1. Chris Harris, 2. Charles Wright, 3. Adam Ellis, 4. Anders Rowe.

Finale: 1. Robert Lambert, 2. Charles Wright, 3. Dan Bewley, 4. Chris Harris.