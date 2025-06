Manchester-GP: Dan Bewley bezwingt Bartosz Zmarzlik

Max Fricke gewann beim Speedway-GP in Manchester das Sprint-Race, bekam im Hauptrennen aber die ganze Härte der K.o.-Läufe zu spüren, während Dan Bewley aus diesen heraus zum Sieg fuhr.

Am ersten von zwei Renntagen in Manchester hat Dan Bewley dem Heimpublikum erneut einen britischen Sieger geliefert, nachdem er im Tagesfinale Bartosz Zmarzlik und Brady Kurtz hinter sich halten konnte. Nach seinen Erfolgen in Cardiff in den Jahren 2022 und 2024 hat er mit dem Triumph in Manchester bereits zum dritten Mal in seiner Laufbahn den britischen Grand Prix gewonnen. Bewley ist der erste Fahrer in diesem Jahr, der sich über einen der Last-Chance-Läufe für das Finale qualifizierte und gewann. Die Vorläufe hatte der Engländer mit elf Zählern abgeschlossen und gewann dann den zweiten Last-Chance-Lauf vor Jack Holder, Mikkel Michelsen und Jan Kvech, obwohl er zwischenzeitlich nur auf dem dritten Rang lag und beherzt auf der Außenlinie Geschwindigkeit aufgebaut hatte.

Zu den gescheiterten Fahrern in den beiden Last-Chance-Läufen, aus denen sich nur der Sieger einen Platz im Finale sichert, gehörte der Australier Max Fricke. Zunächst hatte Fricke am Nachmittag das Sprint-Race um vier extra WM-Punkte gewinnen können und war auch im Hauptrennen am Abend gut unterwegs: In den ersten vier Läufen hatte der Australier nur einen Punkt abgegeben und war vor dem letzten Durchgang klar auf Kurs Richtung Finale. Doch in seinem letzten Vorlauf wurde Fricke nur Dritter, während Brady Kurtz und Bartosz Zmarzlik mit Siegen Punktgleichheit herstellen konnten. Da Zmarzlik und Kurtz im Rennen schnellere Zeiten erzielt hatten als der Australier, musste dieser in den Hoffnungslauf und beendete diesen als Letzter, was statt der Finalteilnahme am Ende Rang 9 bedeutete.

Kai Huckenbecks Tag begann mit dem Weiterkommen in der ersten Qualifying-Session am Nachmittag, als er schneller fuhr als Dominik Kubera, doch in der zweiten Runde scheiterte der Werlter am Slowaken Martin Vaculik. Im Rennen war Huckenbeck mit fünf Punkten, gemessen an den ersten Ergebnissen in dieser GP-Saison, ordentlich unterwegs, doch zwei Nuller waren zu viel, um am Ende in die Last-Chance-Läufe zu kommen.

Ergebnisse Speedway-GP Manchester/GB (13. Juni):

1. Dan Bewley (GB), 20 WM-Punkte/11 Vorlaufpunkte

2. Bartosz Zmarzlik (PL), 18/12

3. Brady Kurtz (AUS), 16/12

4. Fredrik Lindgren (S), 14/8

5. Jack Holder (AUS), 12/11

6. Robert Lambert (GB), 11/7

7. Martin Vaculik (SK), 10/10

8. Mikkel Michelsen (DK), 9/8

9. Max Fricke (AUS), 8/12

10. Jan Kvech (CZ), 7/6

11. Charles Wright (GB), 6/5

12. Kai Huckenbeck (D), 5/5

13. Dominik Kubera (PL), 4/5

14. Jason Doyle (AUS), 3/4

15. Anders Thomsen (DK), 2/3

16. Andzejs Lebedevs (LV), 1/1



Last-Chance-Qualifier 1: 1. Fredrik Lindgren, 2. Robert Lambert, 3. Martin Vaculik, 4. Max Fricke



Last-Chance-Qualifier 2: 1. Dan Bewley, 2. Jack Holder, 3. Mikkel Michelsen, 4. Jan Kvech



Finale: 1. Dan Bewley, 2. Bartosz Zmarzlik, 3. Brady Kurtz, 4. Fredrik Lindgren



Sprint-Race: 1. Max Fricke, 2. Brady Kurtz, 3. Bartosz Zmarzlik, 4. Martin Vaculik

Stand nach 4 von 10 Rennen:

1. Bartosz Zmarzlik (PL), 73 Punkte

2. Brady Kurtz (AUS), 64

3. Dan Bewley (GB), 54

4. Jack Holder (AUS), 54

5. Fredrik Lindgren (S), 54

6. Andzejs Lebedevs (LV), 42

7. Robert Lambert (GB), 38

8. Max Fricke (AUS), 34

9. Dominik Kubera (PL), 31

10. Jan Kvech (CZ), 28

11. Martin Vaculik (SK), 27

12. Anders Thomsen (DK), 26

13. Mikkel Michelsen (DK), 25

14. Leon Madsen (DK), 16

15. Patryk Dudek (PL), 16

16. Kai Huckenbeck (D), 12

17. Jason Doyle (AUS), 11

18. Charles Wright (GB), 6

19. Erik Riss (D), 2

20. Daniel Klima (CZ), 1