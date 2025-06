Polnische Liga: Landshut für einmal ohne Zitterpartie

Die Trans MF Landshut Devils gewannen auch das Rückrennen bei OK Kolejarz Opole und sicherten sich damit ihren ersten Bonuspunkt in der Polnischen Speedway-Liga 2025. Das gibt Aufwind.

Mit den wärmeren Temperaturen kommen die Fahrer der Trans MF Landshut Devils immer besser in Schwung, so konnten sie sich am Fronleichnamstag den ersten Auswärtssieg bei OK Kolejarz Opole sichern. Dank des Heimsiegs gegen dieselbe Mannschaft vor zweieinhalb Wochen wurde die Chance auf den Bonuspunkt – diesen gibt es jeweils für den Sieg in beiden Rennen gegen denselben Gegner – wahrgenommen.

Und es war diesmal keine Zitterpartie, sondern ein deutlicher Sieg mit 14 Punkten Differenz, bei dem drei Devils – Erik Riss, Kim Nilsson und Charles Wright – ein zweistelliges Ergebnis einfuhren und jeder Fahrer in der Mannschaft punkten konnte. Oppeln konnte auf seiner Heimbahn lediglich einen Heatsieg für sich verbuchen.

Im Lager der Devils herrschte nach diesem deutlichen Erfolg große Freude. «Es hat Spaß gemacht, die Leistung innerhalb der Mannschaft war ausgeglichen, die Punktebilanz stimmt. Und was am wichtigsten ist: das Ergebnis stimmt auch und wir fahren mit drei Punkten heim», so die 2. Vorsitzende Kerstin Rudolph. «Wir haben bereits am kommenden Sonntag unser nächstes Heimrennen gegen Krakau, da tut so ein Erfolg sehr gut und gibt Rückenwind. Die Jungs sind jetzt warmgelaufen und hungrig nach mehr.»

Gegen die Liganeulinge gehen die Devils mit nahezu identischer Aufstellung ins Rennen, es erfolgt lediglich ein Wechsel auf der U24-Position: Kevin Wölbert, Charles Wright, Kim Nilsson, Leon Flint, Erik Riss, Marlon Hegener und Mario Häusl wollen die Fans am Sonntag erneut zum Jubeln bringen.



Krakau hat Richard Lawson, Bartosz Szymura, Jesse Mustonen, Dawid Rempala, Matic Ivacic, Dawid Grzeszczyk und Milosz Duda gemeldet.

Das Rennen beginnt am Sonntag, 22. Juni, um 14 Uhr; wie immer sind die Kassen und das Stadion ab 12 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis an der Tageskasse beträgt 22 Euro für den Stehplatz (ermäßigt 18 Euro) sowie 27 Euro für den Sitzplatz (ermäßigt 23 Euro); im Vorverkauf sind die Tickets jeweils drei Euro günstiger (zuzüglich Vorverkaufsgebühr). Kinder bis einschließlich 17 Jahre zahlen im Stehplatzbereich nur 2 Euro.

Ergebnisse Polnische Liga:



OK Kolejarz Opole, 38 Punkte:

Hubert Legowik: 1, 2, 3, 0, 1 – 7

James Pearson: 3, 1*, 0, 3, 1 – 8+1

Mathias Thörnblom: 0, 0 – 0

Stanislaw Melnyczuk: 1*, 3, 1*, 3, 2, ex – 10+2

Oskar Polis: 2, 1, 2, 2, ex, 3 – 10

Kacper Sajdak: 0, 0 – 0

Jakub Fabisz: 3, 0, 0, 0 – 3



Trans MF Landshut Devils, 52 Punkte:

Kevin Wölbert: 2*, 2*, 1*, 1* – 6+4

Charles Wright: 0, 3, 2, 3, 2 – 10

Kim Nilsson: 3, 2, 3, 2, 2* – 12+1

Kevin Juhl Pedersen: 2, 1*, 1, 2, 0 – 6+1

Erik Riss: 3, 3, 3, 1, 3, – 13

Marlon Hegener: 2, 1*, 0 – 3+1

Mario Häusl: 1*, 0, 1 – 2+1