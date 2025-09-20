Speedway-GP 2026: Wer sind die drei Wildcardfahrer?

Nach der Titelentscheidung in der Speedway-EM steht das Line-up für den Speedway-Grand Prix 2026 weitestgehend. Vervollständigt wird das Feld von drei Wildcards, die noch zu vergeben sind.

Zwölf der permanenten 15 Fahrer für den Speedway-Grand Prix haben sich auf sportlichem Wege entweder aus dem GP 2025, dem GP-Challenge in Holsted oder im Falle von Patryk Dudek als frisch gekürter Speedway-Europameister, qualifiziert. Somit fehlen nur noch drei Wildcardfahrer, die das Feld für 2026 vervollständigen werden.

Aus Sicht der teilnehmenden Nationen sind derzeit aus Polen vier Fahrer dabei. Dänemark, Großbritannien und Australien stellen je zwei Fahrer. Mit Fredrik Lindgren und Andzejs Lebedevs sind zudem Schweden und Lettland mit je einem Fahrer vertreten.

War im vergangenen Jahr der Aufschrei aus Polen groß, dass man mit Bartosz Zmarzlik und Dominik Kubera nur zwei Fahrer im Line-up hatte, haben Zmarzlik, Kacper Woryna, Dominik Kubera und Dudek nun Fakten geschaffen und sich ihre Plätze im GP auf sportlichem Wege verdient. Es ist somit fest davon auszugehen, dass Polen bei der Vergabe der Wildcards keinen weiteren Starter mehr hinzubekommen wird.

Nimmt man den Kalender 2025 als Grundlage, wären bei den ausrichtenden Nationen eines GP-Events Tschechien und Deutschland derzeit nicht im Line-up vertreten. Ob Kvech, der viermal in die Last-Chance-Qualifier fuhr und Kai Huckenbeck mit nur zwei Teilnahmen, genug gezeigt haben um eine weitere Wildcard verdient zu haben, darf angezweifelt werden.

Zumal aus dem Grand Prix 2025 mit Max Fricke, Jason Doyle, Martin Vaculik, Mikkel Michelsen und Anders Thomsen noch ganz andere Kaliber derzeit nicht dabei wären. Sie konnten aber in der Vergangenheit schon Grands Prix gewinnen, so dass aktuell nur der Faktor der Nationenvielfalt für Kvech oder Huckenbeck sprechen würde. Hier wären dann aber auch möglicherweise Nationen wie Frankreich oder die USA aufzuzählen, falls man neue Märkte ansprechen möchte.

Bisheriges Line-up im Speedway-Grand Prix 2026:

Aus dem GP 2025: Bartosz Zmarzlik (PL), Brady Kurtz (AUS), Dan Bewley (GB), Fredrik Lindgren (S), Jack Holder (AUS), Andzejs, Lebedevs (LV), Robert Lambert (GB).

Aus dem GP-Challenge: Dominik Kubera (PL), Kacper Woryna (PL), Leon Madsen (DK), Michael Jepsen-Jensen (DK).

Aus der Speedway-EM: Patryk Dudek (PL)